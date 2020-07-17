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Dünya BAE Libya halkının su kaynaklarını hedef almaya çalıştı
ORTADOĞU

BAE Libya halkının su kaynaklarını hedef almaya çalıştı

Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahlı insansız hava aracının ülkenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı bölgeyi hedef alan saldırısının engellendiğini duyurdu. Son dönemde su kaynakları, Hafter militanları tarafından birçok saldırıya maruz kalmış ve başkent Trablus dahil olmak üzere birçok bölgede su kesintileri yaşanmıştı.

Haber Merkezi AA
Yapay Nehir Sistemi, Libya'nın en önemli su kaynağı projelerinden biri.
Yapay Nehir Sistemi, Libya'nın en önemli su kaynağı projelerinden biri.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE'ye ait bir SİHA'nın Eş-Şuveyrif bölgesindeki Yapay Nehir Sistemi'ni hedef aldığını belirtti.

  • Sözcü Dırah, söz konusu saldırı girişiminin önlendiğini ifade etti.

Dırah ayrıca, Libya ordusu keşif kuvvetlerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Cufra Havaalanı'na Antonov 32 ve İlyuşin 76 tipinde birer kargo uçağının iniş yaptığını gözlemlediğini kaydetti.

Libya çöllerindeki yer altı sularını şehirlere ve tarım arazilerine taşımayı amaçlayan ülkenin dev projesi "Yapay Nehir Sistemi" 1983 yılında inşa edildi.

YAPAY NEHİR SİSTEMİNİ HEDEF ALACAKLARDI

Yapay Nehir Sistemi projesiyle Libya'nın güneydoğusundaki ve güneybatısındaki büyük kuyulardan çıkarılan günlük yaklaşık 6 buçuk milyon metreküp tatlı su ülkenin başlıca büyük şehirlerine naklediliyor.

  • Son dönemde Yapay Nehir Sistemi, Hafter milisleri tarafından birçok saldırıya maruz kalmış ve başkent Trablus dahil olmak üzere birçok bölgede su kesintileri yaşanmıştı. Libya hükümetinin sistemdeki tahrip olan kısımları onarmasıyla su akışı tekrar sağlanmıştı.

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