BAE Libya halkının su kaynaklarını hedef almaya çalıştı

Ekonomi

Açık alan kazandırdı: Yaz sonunda eskiye dönüş bekleniyor

Normalleşmeyle birlikte restoran ve kafelerin kapılarını açmasının üzerinden 1,5 aylık bir zaman geçti. Bu dönemin kazananı ise açık alana sahip olan işletmeler oldu. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, AVM mağazalarının şu an %30, bahçesi olmayan cadde dükkânlarının %50- ila 60, bahçeli geniş mekânların ise %70-80 bandında bir doluluk oranı yakaladığı bilgisini paylaştı.