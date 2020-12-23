BAE Libya’da darbe planlıyor

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrol ettiği bölgelerde bir süredir yeni çatışma sinyalleri veriliyor. İddialara göre; Libya’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli bir darbe hazırlığı var. Gözler ülkeden bir yıl önce ayrılıp Trablus’a geri dönen Hesem Tacuri ve Mehdi El-Berğusi ismine çevrildi. Yetkililerin, tüm hareketlerini markaj altına aldığı iki ismin, bölgede aktif faaliyette olduğu belirtiliyor.

ÜLKEYE GERİ DÖNDÜLER

Trablus Devrimci Tugaylarının Komutanı Heysam Tacuri, 2019 yılında Libya’yı terk etmiş ve BAE’ye yerleşmişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)’nin Savunma Bakanı olduğu dönemde ‘Barak Sati Karargahı Katliamı’dan sorumlu tutulan Mehdi Berğusi de Trablus’tan ayrılmıştı. Bu iki ismin tekrar Trablus’a dönmesi şüphe uyandırdı. Berğusi, Trablus İstinaf Mahkemesi’nin hakkında verdiği karar istinaden kendisini ‘meşru savunma bakanı’ ilan ederken, Tacuri ,UMH’ye karşı ağır suçlamalar yöneltti.

ÖZEL TOPLANTILAR YAPIYOR

Hesem Tacuri, İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkarmasına rağmen başkent çevresindeki bölgelerde askeri liderlerle görüşmeyi sürdürüyor. Ülkede polis ya da ordu olmadığını öne süren Tacuri, Trablus’ta da güvenliğin olmadığını iddia ediyor. Tacuri, Trablus’un giriş ve çıkışları dahil birçok bölgede silahlı milislerini konumlandırmış durumda. Türk güçlerinin konuşlandığı Vatiye Üssü yakınlarındaki Uceylat’ı ziyaret etmesinin de olası bir çatışmayı üsse sıçratmayı hedeflediğini gösteriyor. Trablus’ta yeni gelişen olaylar BAE’nın desteklediği Hesem Tacuri vasıtasıyla Libya’nın batı tarafını çatışmaya sürükleyeceğe benziyor.

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Hesem Tacuri ve Mehdi El-Berğusi’nin bölgedeki tüm faaliyetleri dikkatlice izleniyor.

YENİ SAVAŞ BAŞLATACAK