BAE ordusu Yemen’den çekildi

Yemen’den dönen askerler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada Mezrui, ülkesinin “dolaylı” adını verdiği yeni stratejisinin Yemen’de BAE güçlerinin varlığına dayanmadan doğrudan eğitilmiş ve donatılmış bir milli orduyu öngördüğünü söyledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen hükümetine destek amacıyla Mart 2015’te Husiler’e karşı operasyon başlatmıştı. BAE, koalisyon içinde Suudi Arabistan’dan sonra ikinci büyük güç olarak biliniyor. 5 yıldır devam eden operasyonlar Yemen’de büyük yıkıma ve insani krize sebep oldu. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş nedeniyle BM’ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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RİYAD ANLAŞMASINI VURDU

Öte yandan Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, BAE ve milis güçlerinin Riyad Anlaşması’nı akamete uğrattığını söyledi. Açıklamasında, “BAE ve militanları (Güney Geçiş Konseyine bağlı) Riyad Anlaşması’nı akamete uğratıyor. Biz bunu tekrar tekrar söyledik” ifadelerini kullanan Cebvani, hükümet güçlerine Aden’e geçiş izni verilmemesini de bunun kanıtı olarak değerlendirdi. BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı milisler, Yemen Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı bünyesindeki bir askeri birliği dün Ebyen yakınlarında durdurarak, Aden’e girişlerine engel olmuştu. Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019’da Suudi Arabistan’da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.