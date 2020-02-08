BAE parayı verdi düdüğü çaldı

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ABD dış politikasını para yoluyla satın almaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi BAE’nin her yıl milyonlarca doları ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi’nde lobi faaliyetleri için harcadığını ortaya çıkarmıştı. Abu Dabi’nin Washington’un dış politikasına yön verme amaçlı harcadığı dolarların hedefi ise Türkiye. ABD Kongresi nezdinde Türkiye karşıtlığını pompalamak amacıyla BAE destekli lobi faaliyetlerine ilişkin iki yeni belge çıktı. “Ciddi Amerika” adlı twitter hesabının yayınladığı iki belgede BAE’nin, ABD’de Başkanlık yarışına giren senatörler başta olmak üzere ABD ulusal güvenliğiyle ilgili danışmanlara, “Türkiye’nin Suriye’deki saldırganlığı” başlığı altında lobi faaliyetinde bulunduğu görülüyor.

Cory Booker

BARIŞ PINARI HEDEF ALINDI

Ciddi Amerika’nın Twitter hesabından yayınlanan biri 7 Kasım 2019 diğeri 13 Aralık 2019’a ait iki yakın tarihli belgede, BAE’nin, “Türkiye’nin Suriye’deki saldırganlığı” başlığı altında başkan aday adaylığından çekilen Cory Booker, Tom Udall, Jeff Merkley gibi önde gelen senatör ve danışmanlarına lobi faaliyeti yürüttüğü görülüyor. Söz konusu tarihlerin Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG’yi hedef alan Barış Pınarı Operasyonu düzenlenmiş ve ABD Kongresi’nden operasyonu hedef alan açıklamalar gelmişti.

Lobi belgeleri

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Lobi belgeleri

BOOKER’I KULLANDILAR

BAE’nin Türkiye karşıtı lobi faaliyetinin somut etkilerinden biri Demorkat Partili Senatör Cory Booker’ın, 13 Kasım tarihli açıklamasında görülüyor. ABD merkezli The Hill adlı internet sitesinin haberinde Cory Booker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayında yaptığı Beyaz Saray ziyaretini hedef alan skandal açıklamalarda bulunuyor. Booker’ın, “ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davetini geri çekmeliydi” ifadelerini kullandığı açıklamasının hedefinde “Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyon” olması, BAE’nin Washington’daki zehirli lobi etkisini göz önüne seriyor.

E-POSTA SKANDALI

Öte yandan geçen yıl 16 Aralık tarihinde, kamuya açık kaynaklardan edinilen e-posta kayıtlarına göre, Türkiye’ye Suriye’deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, BAE adında faaliyet gösteren Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firmasının, ABD’li iki senatöre gönderdiği mesaj ortaya çıkmıştı. Firmanın 7 Kasım tarihli e-postasında, senatörlere BAE’nin Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtiliyordu. Skandal e-postada BAE’nin, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınadığı vurgulanan mailde, “BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye’ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor.” ifadesine yer verilmesi dikkati çekiyordu.

Milyonlarca dolar harcıyor

Amerikan Forbes dergisi BAE’nin Veliaht Prens Muhammed bin Zayed yönetiminde sadece 2018’de Washington merkezli 20 lobi firmasına 20 milyon dolar ödediğine dikkat çekmişti. Söz konusu firmaların ABD Kongresi, düşünce kuruluşları ve Amerikan medyasında BAE lehine 3 bine yakın lobi faaliyetinde bulunduğu ve ABD’deki siyasi isimlere 600 bin dolar bağışlandığı vurgulandı.