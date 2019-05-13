​BAE ticari gemilere sabotaj iddiası

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Füceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtildi, ancak detaylı bilgi verilmedi.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, bakanlığın yazılı açıklamasında Füceyre Limanı'ndaki rutin işleyişte olay nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadığı da ifade edildi.

Füceyre Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

Suudi Bakan: 2 Ticari gemimiz saldırıya uğradı

Resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, gemilerde ölü ya da yaralı olmadığını ancak ciddi hasar yaşandığını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Pazar günü yaşanan saldırıda herhangi bir can kaybı veya denize petrol sızıntısı yaşanmadı ancak iki tanker de yapısal hasar aldılar. Saldırıya uğrayan tankerler Ras Tanura limanından yükledikleri Suudi petrolünü Aramco'nun ABD'deki müşterilerine götürüyorlardı.

İran: Endişe verici

İran'ın Suudi Arabistan'ı sabotaj olabileceği yönünde uyardığı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, farklı ülkelerden 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının "endişe verici" olduğunu belirtti.

Musevi, Umman Denizi'nde 4 ticari geminin sabotaja uğramasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada olayın aydınlatılmasını istedi.

Olayın gemicilik faaliyetlerine ve geçiş güvenliğine yönelik olumsuz etkilerine dikkati çeken Musevi, "bölgenin güvenliğine zarar vermek isteyenlere, kötü niyetlilerin komplolarına ve dış faktörlerin maceralarına karşı bölgedeki ülkelerin uyanık olması gerektiğini" ifade etti.

REKLAM

ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığı iddia edildi

Görgü tanıkları, Füceyre liman kentindeki patlamaların ardından Amerikan ve Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş yaptığını iddia etti.

ABD, İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya bir USS Arlington savaş gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryası gönderdiğini açıklamış, USS Arlington savaş gemisinin Basra Körfezi'ne ilerlediği ve Tahran'ın bölgedeki askerlerine saldırı hazırladığına karşı alınan istihbarat raporlarının ardından bölgeye gönderildiği belirtilmişti.

DÜNYA BAE'nin Türkiye karşıtı faaliyetleri

DÜNYA BAE-Suud Fırat’ın doğusunda