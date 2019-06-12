BAE Trump yönetimine sızmış

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e yakın iki ismin casusluk ve çocuk pornografisi gibi suçlamalara muhatap olduğu ortaya çıktı. The Intercept haber sitesine göre Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı işadamı Raşid Malik’in Abu Dabi yönetimi adına Washington’da casusluk yaptığı belirtildi.

The Intercept’in eski bir ABD yetkilisi ve belgelere dayandırdığı haberinde Raşid Malik’e, BAE istihbaratı tarafından, 2017 yılı içinde ABD’de Donald Trump yönetiminin Ortadoğu politikasına ilişkin bilgi toplaması karşılığında aylık yüzbinlerce dolar ödendiğini ortaya koydu. Haberde, Malik’in, Katar ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD’li yetkililer arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgileri BAE istihbarat birimlerine aktardığı bilgisine yer verildi.

Hayah şirketler grubunun başkanı olan Malik geçen sene ABD’de Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’in ekibi tarafından sorgulanmıştı. Soruşturmanın BAE’nin yasa dışı bağışlar yoluyla ABD dış politikasına nüfuz etme çabası çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyordu.

DIŞARIDA BULUNMASI TEHLİKELİ

Öte yandan yine Rusya soruşturması kapsamında ABD’de gözaltına alınan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in danışmanı, Lübnan asıllı işadamı George Nader’in de, çocuk pornografisi suçu nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verildi.

George Nader’in telefonlarına geçen sene ABD’ye girişi sırasında el konulmuş ve telefonlarda birçok cinsel içerikli fotoğrafa rastlanmıştı. Bunun üzerine Nader tutuklanarak hapse gönderilmişti. Geçen hafta Nader’in tutuksuz yargılanma başvurusunun, ABD’li yargıç tarafından “dışarıda bulunması tehlikeli” kararıyla reddedildiği ortaya çıktı. Nader mahkeme sonucunda suçlu bulunursa en az 15 yıl hapis cezası alacak.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner

Kushner’e para akıtmışlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in emlak şirketinin, 2017’den bu yana esrarengiz yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.

Haberde, paranın büyük kısmının Virgin Adaları’ndan, kısmen ise Suudi Arabistan’dan geldiği iddia edildi. Kushner’in, Suudi Arabistan yönetiminden Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi biliniyor.

İsrail ile derin ilişki

İsrail merkezli Maariv gazetesi ise Abu Dabi ile Tel Aviv’in 20 yıllık derin bir ilişkiye sahip olduğunu belirtti. Gazetenin önceki gün yayınladığı haberinde, Yossi Melman adlı istihbarat ve güvenlik uzmanı İsrailli gazeteci Yossi Melman’ın açıklamalarına yer verdi. Melman, iki ülke ilişkileri ortak çıkarın belirlediğini, BAE’nin resmen İsrail’i tanımasa da, savunma sanayi ve istihbarat teknolojisi üzerinden yürüyen milyarlarca dolarlık ilişkiye sahip olunduğunu açıkladı. İsrailli gazeteci, ABD silahlarının israil üzerinden Trump yönetiminin onayıyla, BAE’ye satıldığını belirtti. Yine İsrail siber casusluk şirketi NSO’nun BAE yönetimine, rejim muhaliflerini takip amacıyla teknoloji transferi yaptığını da ortaya koydu.

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