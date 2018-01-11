DünyaBAE Tunusa Nahda baskısı yapıyor
ORTADOĞU

Ortadoğu haberleri: BAE Tunus'a 'Nahda' baskısı yapıyor

BAE Tunus'a 'Nahda' baskısı yapıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus’a hükümetten Nahda Hareketi Partisi üyelerinin çıkarılması için baskı yapıyor.

Haber MerkeziAA
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi geçen ay uçak krizi yaşadığı Tunus'a hükümetten Nahda Hareketi Partisi üyelerinin ayıklanması için baskı yapıyor.

Le Monde gazetesinden yayımlanan analize göre, iki ülke arasındaki siyasi krizin temel nedenlerinden biri olarak, BAE'nin, Tunus'taki koalisyon hükümetinde Nahda Haraketinin yer almasından duyduğu rahatsızlık gösteriliyor.

Le Parisien gazetesine göre de iki ülke arasındaki uçak krizi sona erse de Tunus ve Abu Dabi arasındaki gerginlik devam ediyor

Le Monde gazetesinin bir Tunuslu diplomattan aldığı bilgiye göre, uçuşların normale dönmesi, asıl nedeni siyasi olan bir krizi sona erdirmeyecek.

Gazetenin görüşlerine yer verdiği diplomat, "Kriz henüz bitmedi. İlişki sağlıklı bir zemine oturmadı. Abu Dabi, Tunuslu İslamcılar iktidarın ortağı kaldığı sürece devam edecek." ifadesini kullandı.

Siyasi bir kriz

Gazete sorunun asıl kaynağının Katar’a yakın Nahda Hareketinin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından kurulan Nida Tunus partisi öncülüğünde kurulan koalisyonda bulunması olduğunu öne sürüyor.

Le Monde’a göre, Birleşik Arap Emirlikleri, seçim aritmetiğinin gereği olarak oluşan koalisyonun kurulmasını hiçbir zaman istemedi. Sibsi’nin seçim kampanyasını "utangaç" bir şekilde destekleyen BAE, ülkede 2011 devrimi sonrası rakibi Katar’ın diplomatik anlamda faydalandığı dönemin etkilerini silmeyi amaçlıyordu.
Gazeteye göre, Katar yönetimi ise Nahda Hareketinin etkili olduğu 2011-2014 yıllarındaki troyka yönetimiyle "mükemmel" ilişkiler geliştirmişti.
BAE, Nida partisinin zaferinden sonra Tunus ile Katar arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerinin kopmasını ümit ediyordu. Nahda Hareketinin de ortak olduğu bir hükümetin kurulması Abu Dabi’yi yanıltmıştı.
Gazeteye konuşan Tunus ve Körfez ülkeleri ilişkileri uzmanı Yusuf Şerif de BAE’nin geçici bir koalisyonu kabullenebileceğini belirterek, "Ancak durum daha da ileri gitti ve koalisyonun Nida Tunus Partisine rağmen devam edeceği ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Şerif ayrıca Tunus'un kendi yatırımcı ve ihracatçılarına imkanlar sağlayan Katar’ı maruz kaldığı ambargo karşısında rahatlatmak istediğini vurguladı.

Tunus siyasetinde Libya sorunu

Le Monde’a konuşan jeopolitik uzmanı Mehdi Taj’a göre ise başka bir gerilim noktasını ise Libya sorunu oluşturuyor. BAE, Tunus’un Libyalı General Halife Hafter'in desteklemesini arzu ediyordu.

Mısır ve BAE açık bir şekilde Hafter’i, ülkede siyasal İslamla mücadele ettiği için destekliyordu. Ancak Tunus tarafında bu konuda herhangi bir hareket yoktu.
BAE ile Tunus arasındaki gerginlik son günlerde azalmış gibi görünse de yeni bir krizin patlaması tekrar gündeme gelebilir.

  • Uçak krizine yol açan olay
  • Geçen yıl 22 Aralık'ta Emirates Havayolları ile yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları ortaya çıkmıştı.
  • Bu çerçevede, BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirmişti. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmama kararının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle olduğunu söylemişti.Tunus Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu uygulamanın ardından BAE'ye ait Emirates Havayollarının tüm seferlerinin durdurulduğunu bildirmişti. Bakanlık 5 Ocak'ta ise BAE'nin Tunuslu kadınlara ilişkin uyguladığı vize yasaklarını kaldırması nedeniylekrizin aşıldığını açıklamıştı.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI