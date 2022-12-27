Dünya BAE ve Kosova ikili ilişkileri güçleniyor
AVRUPA

BAE ve Kosova ikili ilişkileri güçleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile "ikili ilişkileri güçlendirme" yollarıyla ilgili görüştü.

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Haber Merkezi AA
BAE ve Kosova ikili ilişkileri güçleniyor
BAE ve Kosova ikili ilişkileri güçlendirme görüşmeleri.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid ile Schwartz BAE'de bir araya geldi. İki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, ortak öneme sahip bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bin Zayid, BAE ve Kosova'nın gelişen ikili ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek iki ülkenin tüm alanlarda işbirliğini artırmak istediğini kaydetti.

Bin Zayid, iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde ortak diyaloğu teşvik etmenin önemine dikkati çekti.

Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Schwarz da ülkesinin birçok alanda gelişme ve ilerleme kaydeden BAE ile işbirliğini artırma konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan ordu ve polise savaş hazırlığı emri
DÜNYA
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan ordu ve polise savaş hazırlığı emri

Yeni bir savaşın ayak sesleri yükseliyor: Ordu ve polise
FOTOĞRAF 15
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucicin bu gece itibarıyla ordu ve polise hazır ol emri verdiği bildirildi.
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Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucicin, Sırbistan ordusuna en yüksek savaş hazırlığında olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.
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Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor. dedi.
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İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucicin polislere de hazır ol emri verdiğini kaydederek, Kosovadaki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.
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Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Panticin gözaltına alınmasına tepki olarak Kosovanın kuzeyinde 10 Aralıktan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.
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Sırbistanın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosovanın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATOnun Kosovadaki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.
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Panticin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralıktan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.
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AB, NATO ve ABD, Kosovanın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.
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Bu arada, Kosovanın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.
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Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosovanın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından Klan Kosova televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.
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Bunun, aralık ayı içerisinde Kosovanın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinaniden oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı. ifadelerine yer verildi.
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Yeni bir savaşın ayak sesleri yükseliyor: Ordu ve polise "hazır ol" emri verildi
Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik en üst noktaya ulaştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdi. Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, bunun "gereken durumda" silahlı çatışma anlamına gelebileceğini söyledi.

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