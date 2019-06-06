BAE ve Suud Sudan’ı kan gölüne çevirdi

Sudan Doktorlar Komitesi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin pazartesi sabahı başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki silahsız göstericilere saldırmasının ardından ölü sayısının 100’e yükseldiğini açıkladı. Sudanlı Doktorlar Yönetim Kurulu, Facebook’ta paylaştıkları bir mesajda “Dün Nil Nehri’nden 40 şehidimiz çıkarıldı” ifadesini kullandı. Grup yetkililerinden biri, BBC’ye yaptığı açıklamada, hastanedeki cesetleri teşhis ettiklerini ve ölü sayısının 100’ü bulduğunu söyledi. BBC’ye konuşan Hartum sakinleri ise, Acil Destek Güçleri adı verilen milis grupların sokaklarda dolaşıp korku saldığını ve sivillere saldırdığını söylüyor.

BMGK’DA KAPALI OTURUM

Bu milislerin, 2003’te Batı Sudan’daki Darfur krizi sırasında kötü ün salan ve Cancavid adıyla bilinen milislerin devamı olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hartum’da yaşanan gerginlik nedeniyle acil toplandı. İngiltere ve Almanya’nın çağrısı üzerine BMGK’de Sudan’da son dönemde yaşanan şiddet olayları kapalı oturumda görüşüldü. Ancak üyeler, hazırlanan metin taslağı üzerinde anlaşamadı. Konseyin daimi üyelerinden Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti, Sudan’da güvenlik güçlerinin protestoculara karşı takındığı sert tavrı kınayan metne karşı çıktı. Rusya söz konusu metnin “dengesiz” olduğunu savundu. Bunun üzerine sekiz Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortak bir açıklamayla Sudan’da güvenlik güçlerinin sivillere yönelik “şiddetli saldırılarını” kınadı. Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İsveç ve Hollanda’dan oluşan grup ayrıca Sudan’da iktidarı elinde tutan askeri konseyin, protesto hareketi üyeleriyle görüşmeleri kesmesini ve seçimleri aceleye getirmesini de eleştirdi.

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