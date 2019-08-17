Dünya BAE Yemeni bölüyor
ORTADOĞU

BAE Yemen’i bölüyor

Yemen’de BAE ve S. Arabistan’ın 5 yıldır sürdürdükleri saldırılar ve yanlış politikalar ülkeyi yalnızca insani krizin değil bölünmenin de eşiğine getirdi. Aden’i ele geçiren BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, ‘bağımsızlık yolundan geri adım yok’ açıklaması yaptı. Yemen yönetimi ise Abu Dabi ve Riyad’ın başını çektiği koalisyon güçlerine güvenmediğini ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE Veliaht Prensi Zayed
BAE Veliaht Prensi Zayed

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Yemen’de 5 yıldır sürdürdükleri saldırılar ve yanlış politikalar sonunda ülkeyi yalnızca insani krizin değil bölünmenin de eşiğine getirdi. Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ülkenin güneyinde federal bağımsız bir devlet kurulması konusunda geri adım atılmayacağını duyurdu. Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos’ta Aden’deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti. BAE destekli ayrılıkçı gücün açıklaması Aden’de bağımsızlığa destek gösterilerinden hemen sonra geldi. Yemen’de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990’da birleşmişti.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Ülkenin güneyindeki Aden’e bağlı et-Tuvahi kentinde toplanan Konseyin yayımladığı açıklamada, “Güney’deki halkın hedefi bağımsız federal güney devletini yeniden elde etmek olup bu kesin tercihten geri dönüş yoktur” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, daha fazla erteleme ve uzatmanın, güneydeki halkın kimliğine ilişkin olumlu bir yaklaşım sergilenmemesinin bölgede ve dünyada daha büyük tehlike ve çözülemez sorunlar yaratacağı belirtildi.

MEŞRU HÜKÜMETE GÖZDAĞI

Güney Geçiş Konseyi, önceki gün diyalog görüşmeleri öncesi arkasındaki halk desteğini göstermek ve meşru hükümete gözdağı vermek için geçici başkent Aden’de geniş katılımlı bir gösteri düzenlemişti. Aden’in Hur Mekser ilçe merkezinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı. Ülkenin doğusundaki Hadramevt, Mehra, Şebva ile güneydeki Ebyen, Lahic ve Dali gibi kentlerden de çok sayıda kişi gösteriye katılmak için çarşamba akşamından itibaren Hur Mekser’deki meydanı doldurdu.

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‘ATEŞTE YANACAKLAR’

Öte yandan Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Yemen halkının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine olan güvenini kaybettiğini belirtti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mihlafi, koalisyon güçlerinin geçici başkent Aden’de yaşanan olaylar karşısındaki tutumunu eleştirdi. Mihlafi “Yemenliler, destekledikleri ve meşruiyet verdikleri koalisyon güçlerine olan güvenini yitirdi. Aden’de yaşanan olayları içten ve dıştan planlayan ve uygulayanlar iki gerçeğin farkına varmalı. Birincisi, bu ateşte ilk yanacak olan kendileridir. İkincisi, vatanlar ve halklar ölmez” dedi.

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