Dünya BAEde 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BMye başvuru
ORTADOĞU

BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuru yaptı. Avukatların tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan başvuruda Türkiye vatandaşı iş adamı Öztürk’ün tutulmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
İlk etapta 52 gün sürekli işkence yapılan Öztürk, bu süreçte 25 kilogram kaybetti.
İlk etapta 52 gün sürekli işkence yapılan Öztürk, bu süreçte 25 kilogram kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuruda bulundu.

Öztürk ailesinin avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dubai'de 20 Şubat 2018'de gözaltına alınan Mehmet Ali Öztürk için BM'ye başvuru yapıldığı belirtildi.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuruda bulunulduğuna yer verilen açıklamada, "Yapılan başvuruda Türkiye vatandaşı iş adamı Mehmet Ali Öztürk’ün tutulmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Yapılan işkenceler anlatıldı

Başvuruda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin haksız, keyfi tutulma ve işkence suçlarını işlediği, Birleşmiş Milletler sözleşmelerini ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, müvekkillerinin hayatından endişe ettikleri için acil olarak başvurunun işleme alınarak gerekli prosedürün işletilmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, Öztürk'ün tutulduktan hemen sonra işkence altında sorgulamasının başladığı anlatılarak, yapılan işkencelere dair detaylı bilgilere yer verildi.

BAE'de tutuklu Türk vatandaşı Öztürk için çabalar sürüyor
DÜNYA
BAE'de tutuklu Türk vatandaşı Öztürk için çabalar sürüyor

İlk etapta 52 gün sürekli işkence yapılan Öztürk'ün bu süreçte 25 kilogram kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu işkenceler sırasında Türkiye aleyhine konuşmayı reddedince ve tüm ağır işkencelere rağmen istedikleri hususları söylemeyi kabul etmeyince bir gün ABD’de üniversite okuyan oğlu Abdullah’ın resmini göstermişler ve oğlunun ABD’de, evine girerken ve çıkarken resimlerini çekmişler, oğlunu öldüreceklerini söyleyerek tehdit etmişlerdir. Aynı zamanlarda ABD’de FBI, oğlu Abdullah Öztürk’ün öğrenci evini basmış, defalarca sorgulamış ve Türkiye’ye gelişini bir süre engellemiştir. Abdullah Öztürk, eğitim/kariyer hedeflerini tamamen keserek Türkiye'ye gelmiştir."

Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk'e Dubai'de işkence
OYNAT 03:02
Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk'e Dubai'de işkence
Geçtiğimiz şubat ayında Birleşik Arap Emirliği'ne (BAE) ticaret için giden iş adamı Mehmet Ali Öztürk'e müebbet hapis cezası verildi. 'Telefonla görüşürken dahi gözlerini kapatıyorlar ve ellerine kelepçe vuruluyor' diyen eşi Emine Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ettiklerini belirterek, “Ona güveniyorum sadece' dedi. Suriye'deki Türkmenlere gıda yardımı ulaştırdığından dolayı Dubai'de işkence gören Mehmet Ali Öztürk, Türkiye elçiliğinin temas girişimlerine red cevabı verilerek kimseyle görüştürülmüyor.

Açıklamada, Mehmet Ali Öztürk'ün işkencelere rağmen yapılması istenen hususları kabul etmeyip, kameraya konuşmayınca teröre destek verdiği suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edildiği anlatılarak, yapılan başvuruda, El Whatba Cezaevi'nin çok ağır ve kötü koşulları olan bir cezaevi olduğu, buradaki koşulların gayriinsani olması sebebiyle çokça sayıda şikayete konu olduğuna vurgu yapıldığına yer verildi.

Abone Ol Google News
Gözler bu çadırda

Gözler bu çadırda

​Jandarma 30 dakikada bir devriye atıyor, kraliçenin mezarı aranıyor.
Son 10 yılın trajik uçak kazaları

Son 10 yılın trajik uçak kazaları

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.
Kılıçdaroğlundan sözde cumhurbaşkanı açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

İstanbul'a<br>kar müjdesi

İstanbul'a
kar müjdesi

​Yarın hava durumu hızla değişecek, dört gün etkili olacak.

​El Arabiya kanalında terörist güzellemesi.

​İmar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

​Peş peşe denize indirilecekler.

Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sini çaldılar
Gündem

Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sini çaldılar

Bursa’da inşaat firması sahibi Osman K.'nin (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı. Polis, Osman K.'nin otomobilinin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını ve bir başka araç tarafından takip eildiğini belirledi. Takipte kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelileri arıyor.
İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz
Dünya

İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, Meclis'te çıkarılan yasa uyarınca uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Yasa kapsamında uranyumu en az yüzde 20 saflıkta zenginleştirmeye başladıklarını belirten Kemalvendi, yasa kapsamında bir yıl içerisinde yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyum üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru
Dünya

BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuru yaptı. Avukatların tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan başvuruda Türkiye vatandaşı iş adamı Öztürk’ün tutulmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.