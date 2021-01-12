BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuruda bulundu.

Öztürk ailesinin avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dubai'de 20 Şubat 2018'de gözaltına alınan Mehmet Ali Öztürk için BM'ye başvuru yapıldığı belirtildi.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuruda bulunulduğuna yer verilen açıklamada, "Yapılan başvuruda Türkiye vatandaşı iş adamı Mehmet Ali Öztürk’ün tutulmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı." ifadelerine yer verildi.

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Yapılan işkenceler anlatıldı

Başvuruda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin haksız, keyfi tutulma ve işkence suçlarını işlediği, Birleşmiş Milletler sözleşmelerini ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, müvekkillerinin hayatından endişe ettikleri için acil olarak başvurunun işleme alınarak gerekli prosedürün işletilmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, Öztürk'ün tutulduktan hemen sonra işkence altında sorgulamasının başladığı anlatılarak, yapılan işkencelere dair detaylı bilgilere yer verildi.

DÜNYA BAE'de tutuklu Türk vatandaşı Öztürk için çabalar sürüyor

İlk etapta 52 gün sürekli işkence yapılan Öztürk'ün bu süreçte 25 kilogram kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu işkenceler sırasında Türkiye aleyhine konuşmayı reddedince ve tüm ağır işkencelere rağmen istedikleri hususları söylemeyi kabul etmeyince bir gün ABD’de üniversite okuyan oğlu Abdullah’ın resmini göstermişler ve oğlunun ABD’de, evine girerken ve çıkarken resimlerini çekmişler, oğlunu öldüreceklerini söyleyerek tehdit etmişlerdir. Aynı zamanlarda ABD’de FBI, oğlu Abdullah Öztürk’ün öğrenci evini basmış, defalarca sorgulamış ve Türkiye’ye gelişini bir süre engellemiştir. Abdullah Öztürk, eğitim/kariyer hedeflerini tamamen keserek Türkiye'ye gelmiştir."

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OYNAT 03:02 Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk'e Dubai'de işkence Geçtiğimiz şubat ayında Birleşik Arap Emirliği'ne (BAE) ticaret için giden iş adamı Mehmet Ali Öztürk'e müebbet hapis cezası verildi. 'Telefonla görüşürken dahi gözlerini kapatıyorlar ve ellerine kelepçe vuruluyor' diyen eşi Emine Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ettiklerini belirterek, “Ona güveniyorum sadece' dedi. Suriye'deki Türkmenlere gıda yardımı ulaştırdığından dolayı Dubai'de işkence gören Mehmet Ali Öztürk, Türkiye elçiliğinin temas girişimlerine red cevabı verilerek kimseyle görüştürülmüyor.





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Açıklamada, Mehmet Ali Öztürk'ün işkencelere rağmen yapılması istenen hususları kabul etmeyip, kameraya konuşmayınca teröre destek verdiği suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edildiği anlatılarak, yapılan başvuruda, El Whatba Cezaevi'nin çok ağır ve kötü koşulları olan bir cezaevi olduğu, buradaki koşulların gayriinsani olması sebebiyle çokça sayıda şikayete konu olduğuna vurgu yapıldığına yer verildi.