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Dünya BAEde elektrik üreten nükleer reaktör devreye girdi
ASYA

BAE'de elektrik üreten nükleer reaktör devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden birinin faaliyete geçtiğini duyurdu. "Barakah" reaktörünün faaliyete geçmesiyle BAE nükleer enerji ile elektrik üreten ilk Arap ülkesi oldu.

Haber Merkezi AA
BAE'deki nükleer reaktörler
BAE'deki nükleer reaktörler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden birinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yakıt dolumu ve kapsamlı testlerin ardından başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı." ifadelerini kullandı.

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Maktum, hedeflerinin reaktörlerin tamamının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi olduğunu böylece ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'inin karşılanabileceğini aktardı.

"Barakah" reaktörünün faaliyete geçmesiyle 9 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, nükleer enerji ile elektrik üreten ilk Arap ülkesi oldu.

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BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.


BAE, 2023'e kadar Barakah'ın da yer aldığı 4 reaktöre sahibi olmayı planlıyor. Reaktörlerin toplam maliyetinin 25 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor.

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