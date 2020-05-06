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Dünya BAEde gökdelende büyük yangın
ORTADOĞU

BAE’de gökdelende büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir gökdelende yangın çıktı. Yangının 3 saat içerisinde söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı.
Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı.

BAE’deki Şarika kentinde bulunan ve 190 metre yüksekliğindeki ‘Abbco Tower’ adlı gökdelende yangın çıktı. Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı.

BAE medyası, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını; 5 kişinin solunum güçlüğü nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğunu duyurdu.

Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı.

Öte yandan, yanan gökdelendeki insanların da yangın büyümeden önce tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

3 SAATTEN AZ SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Khaalej Times’ın haberine göre, gökdelenin bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri yangını 3 saatten az sürede söndürdü.

Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı.

Gökdelenin çevresindeki 5 binanın da güvenlik nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken; yanan gökdelenden düşen parçalar nedeniyle çok sayıda otomobilin hasar gördüğü bildirildi.

Gökdelende büyük yangın!
FOTOĞRAF 15
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BAE’deki Şarika kentinde bulunan ve 190 metre yüksekliğindeki ‘Abbco Tower’ adlı gökdelende yangın çıktı.
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Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı.
Title
BAE medyası, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını; 5 kişinin solunum güçlüğü nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğunu duyurdu.
Title
Öte yandan, yanan gökdelendeki insanların da yangın büyümeden önce tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Title
Khaalej Times’ın haberine göre, gökdelenin bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri yangını 3 saatten az sürede söndürdü.
Title
Gökdelenin çevresindeki 5 binanın da güvenlik nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken; yanan gökdelenden düşen parçalar nedeniyle çok sayıda otomobilin hasar gördüğü bildirildi.
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Title
Gökdelende büyük yangın!
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir gökdelende yangın çıktı. Yangının 3 saat içerisinde söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.


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