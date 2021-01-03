BAE’de İsrailli’ye her şey normal: Dokunulmaz turistler

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Eylül ayında imzalanan "ihanet anlaşması"nın ardından, İsrailliler için Abu Dabi ve Dubai adeta kendilerini dokunulmaz hissettikleri vahalara dönüştü. İsrail medyasına yansıyan haberlerde BAE'ye turist olarak giden İsrail vatandaşlarının normal şartlar altında ağır suç niteliği taşıyan davranışları BAE'de kendilerini dokunulmaz hissederek, rahatlıkla sergiliyor. Bu davranış psikolojisinde BAE yönetiminin İsrail karşısında takındığı aciz ve tavizkar tutumun etkili olduğu düşünülmekte. Daha önce İsrailliler BAE’deki otellerden hırsızlık yaptığı da ortaya çıkmıştı. Son olarak İsrail gazetesi Jerusalem Post, ülkedeki karantina şartlarından kaçınmak ve yeni yılı kutlamak amacıyla Dubai'yi tercih eden İsraillilerin adeta bir kaçak uyuşturucu hattı kurduğunu belirtti. Gazetenin "İsrailliler, yeni yıl kutlamaları için Dubai'ye uyuşturucu kaçırdı" başlıklı haberinde, BAE'de uyuşturucu bulundurmanın ölüm cezasına varan bir suç olmasına rağmen özellikle genç İsraillilerin yanlarında uyuşturucu bulunduğu halde seyahat ettiklerini ve kullandıklarını ortaya koydu. Haberde İsraillilerin BAE'de istedikleri her şeyi yapabileceklerine inandıklarına da yer verildi.

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ESRAR VE MARİHUANA

Jerusalem Post'un N12 haber sitesinden aktardığı bilgilere göre hem karantinadan kurtulmak hem de yeni yıl kutlaması için Dubai'yi tercih eden onlarca İsrail vatandaşı, yanlarında esrar ve marihuana gibi uyuşturucuları da BAE'ye soktular. BAE yasalarına göre uyuşturucu bulunduran kişiler 20 yıl hapisten ölüm cezası kadar sert müeyyidelerle karşı karşıya kalabiliyor.

BAVULLARINDA TAŞIDILAR

Dubai'ye kaçak uyuşturucu sokan bir İsrailli N12'ye, yakalanmaktan endişe duymadığını, "Yeni yılı kutlamak ve kafayı bulmak için biraz esrar ve marihuanayı kaçak olarak soktuk. Başımızın derde gireceğini düşünmüyorum. Bavulumuzdaki birkaç yüz gram için ölüm cezası mı alacağız? Sadece oteldeki odamızda kullandık" ifadeleriyle dile getirdi. Bir başka İsrailli de "Evet risk aldık ama buraya kutlama yapmaya geldik, tüm yaptığımız bu idi. Yanımızda getirdiğimi her şeyi odalarımızda tükettik" sözlerini kullanarak, olayı doğruladı.

İSTEDİKLERİNİ YAPABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR