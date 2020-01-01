Dünya BAEden Haftere yeni sevkiyat
AFRİKA

BAE’den Hafter’e yeni sevkiyat

Hafter terör örgütünün destekçileri BAE ve Mısır, Türkiye’nin Libya’da UMH’ye askeri destek kararı sonrasında panikledi. İki ülke, BM ambargosunu hiçe sayarak, Hafter terörüne yeni sevkiyatlar gerçekleştirdi. 3 BAE askeri kargo uçağı, önceki gün Hafter’e yeni paralı savaşçılar, zırhlı araçlar ve cephane taşıdı. BM Libya Özel Temsilcisi Salame ise Suriye ile Hafter kontrolündeki Bingazi arasında şüpheli uçuşlar tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Hafter'e bağlı teröristlere ağır kayıplar verdirmesi, Türkiye'nin asker gönderme planı Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) panikletti. Mısır ve BAE, başkent Trablus'a saldırı operasyonuna katılmak üzere Hafter'in güçlerine askeri takviye gönderdi. Yerel kaynaklar üç BAE askeri kargo uçağının Libya'nın doğusunda bulunan bir hava üssüne ulaştığını doğruladı. İddiaya göre uçaklardan biri Afrika Boynuzu'nda bulunan bir BAE deniz üssünden gelen militanları taşıdı. Mısır hava sahasını kullanarak gelen diğer iki uçak ise büyük bir silah ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Yeni askeri takviyelerin UMH güçleri karşısında ağır kayıplar veren ve ilerleme sağlayamayan Hafter güçleri lehine dengeleri değiştirmek amaçlı olduğu belirtiliyor.

Halife Hafter

SURİYE'DEN BİNGAZİ'YE UÇAK İDDİASI

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de Fransız gazetesi Le Monde'la röportajında Suriye'den Hafter terör örgütü kontrolündeki Bingazi'ye sıksık birkaç uçağın indiğini söyledi. Hava hareketliliğinin Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSFIL) tarafından tespit edildiğini kaydeden Salame, uçakların taşıdığı kargoya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Salame röportajında, Hafter terör örgütünde Rusya dahil olmak üzere birçok ülkeden paralı askerlerin bulunduğunu da kaydetti.

HAVA AMBARGOSU PEŞİNDELER

Kahire ve Abu Dabi'nin, Türkiye'nin olası asker sevkiyatını engelleme çabalarına da hız verdiği aktarıldı. Avrupa’daki taraflarla temasa geçen Kahire ve Abu Dabi, Türk askeri müdahalesinin önünü tıkamak için Libya'ya hava ambargosu uygulanmasını öngören bir uluslararası karar geçirmeye çalışıyor.

SİSİ EKİBİNİ TOPLADI

Sisi yönetimi de Kahire'de güvenlik ekibi ile üst düzey bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılanlar arasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al-Sisi, Mısır Savunma bakanı Mohamed Zaki, Mısır Genel İstihbarat Direktörü Tümgeneral Abbas Kamel ve Mısır Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Tümgeneral Khaled Megawer yer aldı. Mısır, önümüzdeki günlerde Türk askeri güçlerinin Libya'ya gelmesiyle UMH’nin pozisyonunun güçlenmesinden korkuyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ

Öte yandan Hafter'e yakın basın yayın organları Libya'ya asker gönderme tezkeresine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu övdü. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakeret edilirken Kılıçdaroğlu'nun "Libya’ya asker gönderilmesi Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnızlaştıracak. Durgun ekonomiyi daha kötüleşecek" sözleri alıntılandı.

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