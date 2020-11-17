İsrail malları BAE’de!

İsrail tarım ürünlerinin ilk sergisi, Dubai'deki "Sebze ve Meyve Pazarı'nda" görücüye çıktı. Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman sergiyi "barışın meyvelerinden" biri olarak değerlendirdi ve ekledi: "En iyi ve en lüks İsrail meyve ve sebzeleri şu anda BAE mağazalarında ve pazarlarında satışa sunuldu. Bu ürünleri İsrailli çiftçilerin ürünlerini Emirliklere ihraç etmelerine olanak sağlayan anlaşmanın ardından satmaya başlattık. Barışın meyvelerini topluyoruz."
İsrail'deki tarım ürünlerinin ihracatında uzmanlaşmış Carmel Agrixco Company'nin Başkanı Shlomi Vogel, "İsrail'den BAE pazarlarına taze tarım ürünlerinin ihracatı, coğrafi yakınlık ve ürünleri doğrudan BAE pazarlarına hızlı bir şekilde aktarma yeteneği sayesinde büyük bir avantaja sahip" ifadelerini kullandı.
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- Başbakan Benjamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada normalleşmenin faydalarını şöyle sıralamıştı: "BAE'den gelen gemiler, Hayfa limanında yüklerini boşaltıyor. Şu anda İsrailli işadamlarından oluşan resmi bir heyet orada, Dubai'de İsrail bayrağını taşıyan tarım ürünleri BAE pazarında satılıyor. "