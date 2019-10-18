BAE’nin siber üssü G. Kıbrıs’ta

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin, Amitai Ziv imzalı haberine göre, BAE yönetimi, İsrail Siber Savunma güçlerinde görevli genç uzmanları milyon dolarlık sözleşmelerle kendisine bağlıyor. DarkMatter üzerinden gerçekleştirilen işe alımlarda, İsrailli siber savunma uzmanları, Güney Kıbrıs’ta şirket adına kurulu üsse gönderiliyor. Güney Kıbrıs’ta konuşlanan ve BAE istihbarat servisi için görev yapan İsrailli uzmanların görevinin, hedef ülke ve kişilere ait yazılım ve sanal ağların zayıflıklarını tespit etmek ve mümkünse bu hatları sabote edip, kişi ve kurumların bilgilerini elde etmek olduğu da haberde belirtildi. Gazeteye konuyla ilgili adı gizli kalmak kaydıyla bilgi veren bir başka İsrailli uzman, BAE tarafından işe alınan kişilere, yıllık bir milyon dolar verildiğini de belirtiyor.

DOĞU AKDENİZ’DE RAKİP

Mart ayında Amerikan New York Times gazetesi, İsrail siber istihbarat firması NSO’nun, İsrail ordusunun siber savunma birimi 8200’den emekli birçok çalışanının ayrılmasıyla sarsıntı yaşadığını haberleştirmişti. BAE, son dönemde Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de oluşturulan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan ittifakına destek vermeye başlamış ve askeri tatbikatlara iştirak etmişti. Güney Kıbrıs merkezli siber operasyonların hedefinde de Türkiye’nin olabileceği değerlendirilmekte. Reuters haber ajansı DarkMatter’ın daha önce Kuzgun projesi adıyla, Ortadoğu’da başta Türkiye olmak üzere rakip gördüğü siyasilerin ve aktivistlerin akıllı telefonlarını hedef aldığını ortaya çıkarmıştı.