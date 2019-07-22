Bağdadi’nin koruması yakalandı

Suriye’de PKK/PYD terör örgütüne binlerce kilometrekarelik alanı çatışmasız teslim ederek Türkiye güneyindeki korsan koridor haritasına hizmet eden DEAŞ’a ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin 2 yılı aşkın yakın korumalığını ve şoförlüğünü yapan ‘Abdullatif el-Cuburi’ kod adlı Halid Nima el-Cuburi Türkiye sınırına yakın bir noktada yakalandı. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Suriyeli muhalif gruplar, Cuburi’nin Afrin-İdlib arasında, Hatay’ın doğusunda bulunan Dar’ed Izze kasabında yakalandığını, buraya çok uzun bir yolculuk sonrasında ulaştığını bildirdiler.

Ebubekir el-Bağdadi

DETAYLI SORGU SÜRÜYOR

İlk sorgusunda “Bağdadi’nin 2,5 yıl yakın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığını” söyleyen Cuburi, Bağdadi’nin son 1,5 yıldır sürekli kıyafet, konum ve şekil değiştirerek saklandığını iddia etti. Bölgedeki DEAŞ hücrelerini canlandırmak için PKK’nın da desteğiyle buraya geldiğini söyleyen Cuburi, Türkiye sınırına ulaşmaya çalışırken bazen silah zoru, bazen de kaçakçılara rüşvet vermek suretiyle ilerlediğini kaydetti. İdlib’deki bir hapishanede özel bir hücreye konulan Cuburi’nin detaylı sorgusu sürüyor. Terör örgütü DEAŞ Irak ve Suriye’de daha çok çöl bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Çöl dışında birçok bölgede de hücre yapılanması bulunan örgüt, ‘uyur’ durumdaki üyelerine gerektiğinde suikast, sabotaj ve saldırı talimatı verebiliyor. Bağdadi’nin yardımcısı Cuburi’nin İdlib ve Afrin’in kesişme noktasında yakalanması üzerine güvenlik güçleri, Afrin’deki bazı noktalarda eylem yapılabileceği göz önüne alarak önlemleri artırdı.

REKLAM

5 yıl sonra poz vermişti

Terör örgütü lideri Ebubekir el-Bağdadi, 5 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkmış, elinde ‘Türkiye Vilayeti’ yazılı dosya ile poz vermişti. Görüntüleri ilk servis eden internet portalı ise İsrail gizli servisi Mossad’la bağlantısı bilinen Irak Yahudisi Rita Katz’a ait ‘SITE’ olmuştu. Suriyeli muhaliflerin gözaltına aldığı Halid Nima el-Cuburi’nin, sorgusunda DEAŞ-Mossad bağlantısına ilişkin çarpıcı bilgiler verebileceği belirtiliyor.