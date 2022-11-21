​Bağdat harekatı bekliyordu.

TSK’nın Irak kuzeyini de içine alan ‘Pençe-Kılıç Harekatı Bağdat hükümetine sürpriz olmadı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Ankara ile Bağdat arasında bir süredir bölgedeki terör hedeflerine dönük operasyon olasılığı üzerinde duruluyordu. Iraklı kaynaklara göre Beyoğlu saldırısı harekat için sıfır saati oldu. Irak kaynakları, Bağdat’taki yeni hükümetin kurulmasında Ankara’nın dolaylı katkılarına vurguda bulunarak, “Son dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın Iraklı mevkidaşıyla yürüttüğü temas ve istişareleri de hava harekatının şekillenmesinde etkili olduğu ifade edilebilir” diye konuştu.