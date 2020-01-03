Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.
Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.
Ne olmuştu?
- Irak’ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldı. Irak yönetimi saldırı sonrasında yaralılar olduğunu duyurdu.