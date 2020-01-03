Dünya Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü
ORTADOĞU

Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü

Irak’ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin öldürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Ne olmuştu?

  • Irak’ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldı. Irak yönetimi saldırı sonrasında yaralılar olduğunu duyurdu.

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi
DÜNYA
Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi
Bağdat Havalimanına füzeli saldırı

Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı

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