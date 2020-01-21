Bağdat'ta roket saldırısı Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye üç roket ile saldırıldı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Son günlerde de ABD'nin Yeşil Bölge’de bulunan Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına da füzeler düşmüştü.

Haber Merkezi 21 Ocak 2020, 00:49 Son Güncelleme: 21 Ocak 2020, 01:25 Yeni Şafak