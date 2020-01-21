Dünya Bağdatta roket saldırısı
ORTADOĞU

Bağdat'ta roket saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye üç roket ile saldırıldı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Son günlerde de ABD'nin Yeşil Bölge’de bulunan Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına da füzeler düşmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'ye 3 adet füze düştü.

3 adet füze düştü

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.” bilgisi paylaşıldı.

Ölen ya da yaralanan yok

  • Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

  • Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge’de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.

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