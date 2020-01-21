Bağdat'ta roket saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'ye 3 adet füze düştü.
3 adet füze düştü
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.” bilgisi paylaşıldı.
Ölen ya da yaralanan yok
- Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.
Ne olmuştu?
- Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge’de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.