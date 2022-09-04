Dünya Bağışlanan giysiler Ganaya satılıyor
AVRUPA

Bağışlanan giysiler Gana’ya satılıyor

İngiliz hayır kurumu Oxfam’ın kendisine bağışlanan kıyafetleri Gana’da tekstil geri dönüşümü yapan firmalara sattığı ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Bağışlanan giysiler Gana’ya satılıyor
​Bağışlanan giysiler Gana’ya satılıyor.

Oxfam’ın dışındaki birçok hayır kurumunun da benzer yola başvurduğu belirtilirken Gana’nın en büyük tekstil ithalatçısı ülkelerden biri olduğu ve her hafta yaklaşık 15 milyon parça giysinin ülkeye girdiği ifade ediliyor. Ülkedeki tekstil dönüşümü yapan firmaların da atıklardan geriye kalan parçaları denize attığı ortaya çıktı. Ganalı balıkçılar ağlarına balık yerine İngiliz markalı tekstil ürünlerinin çıkmasından şikayet ediyor.

Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe rahat kazandı

Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
70 bin kişidenhükümet karşıtı protesto

70 bin kişiden
hükümet karşıtı protesto

​Çekya'da göstericiler hükümetin Rusya politikalarına tepki gösterdi.
İlk görevimiz Allaha vefa

'İlk görevimiz Allah'a vefa'

​19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu.

​Sosyal medyadaki iddialara yalanlama geldi.

​Dokunulmazlığı kaldırılan vekil Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

​Temeli atıldı, en az 100 milyon dolar harcanacak.

​Sıfırdan başladılar: Spor sahası işsizlere ekmek kapısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da CHP'ye net mesaj.

​Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Yeni milli teknolojilerle donatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.