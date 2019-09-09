Dünya Bahamalarda alarm
AMERİKA

Bahamalar’da alarm

Dorian Kasırgası, Bahamalar’da bir petrol tesisinde de yıkıma neden oldu. Tesiste yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dorian’ın vurduğu tesiste petrol sızıntısı meydana geldi.
Dorian’ın vurduğu tesiste petrol sızıntısı meydana geldi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bahamalar’da 43 kişinin ölümüne neden olan Dorian Kasırgası sebebi ile Norveç merkezli Equinor firmasına ait hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı sebebi ile Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis’in sözcüsü Erica Wells Cox acil durum ilan edildiğini duyurdu. Sızıntıyı doğrulayan firma, basında sızıntının geniş çaplı olduğu yönündeki haberler hakkında net bir bilgi paylaşamayacaklarını aktardı.

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Yerel basının şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberlerde sızıntının Atlantik Okyanusu’na kadar uzanabilecek geniş çaplı bir hasara neden olduğu bilgisini paylaşıldı. Adı verilmeyen yetkili, “Beş tankın çatıları tamamen hasar gördü. Equinor olarak petrol sızıntılarına cevap vermek için kaynaklarımızı seferber ettik. En kısa sürede South Riding Point’e ulaşılacak” ifadelerini kullandı.

  • Kanada’da vinç yıktı
  • Vincin düşmesi sonrası binalarda ciddi hasar meydana geldi.
  • Dorian Kasırgası, ‘Kategori 2’ seviyesinde 160 kilometre hıza ulaşarak Kanada’nın Yeni İskoçya bölgesini vurdu. Amatör kameralara yansıyan kasırgada, bir vincin rüzgar sebebiyle binaların üzerine yıkıldığı görüldü. Ayrıca bölgedeki 200 binden fazla kişinin elektrik kesintisi sebebiyle mağdur oldukları belirtildi.

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
DÜNYA
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
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