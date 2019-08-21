Baharat kokulu Zanzibar

Hint Okyanusu’nun Doğu Afrika kıyısındaki Tanzanya’nın yarı özerk bölgesi Zanzibar, yüzyıllardır baharatlarıyla dünya mutfaklarını lezzetlendiriyor. Kendine özgü yaşam kültürü, safari turları ve doğal güzellikleriyle milyonlarca turisti ağırlayan Zanzibar, ‘baharat adası’ olarak biliniyor. 1800’lerin başlarında adaya getirilen baharat tohumları, iklimi ve verimli toprakla bütünleşince dünyanın en büyük baharat üreticisi olan Zanzibar, yüzyıllardan beri Ortadoğu, Çin, Hindistan ve Uzakdoğu ile baharat ticareti yapıyor. Zanzibar aynı zamanda Tanzaya’nın UNESCO Dünya mirası listesine giren 7 yerinden biri.

HEM GIDA HEM İLAÇ

Baharat bahçesini Yeni Şafak’a gezdiren 61 yaşındaki Abeıd Abdullah, ailesi ve 15 çalışanı olduğunu söyledi. Bahçeyi ablası, kardeşi, çocuklarıyla işlettiğini belirten Abdullah, “Gelen turistlere hem bahçeyi gezdiriyoruz hem de ürünlerimizi satıyoruz. Geçimimizi bu bahçeden sağlıyoruz. Her bitkinin işlenme zamanı var. Baharatlar şifacılar tarafından ilaç yapımında kullanılıyor. Baharatlar ve baharatlardan elde edilen yağlar, ticari olarak kullanıldığı gibi turistik olarak da ekonomiye büyük katkı sağlıyor” dedi.

12 BİN ÇEŞİT BAHARAT

Baharat bahçesinde 12 bin çeşit baharatın olduğunu söyleyen Abdullah şu bilgileri verdi: “Zencefilden papayaya, karabiberden ananasa, tarçından kırmızı muza, zerdeçaldan hindistan cevizine, karanfilden kahveye, kakaodan muskat cevizine daha binlerce çeşit bitki bulunuyor. Zencefil doğal bir antibiyotiktir. Şoki meyvesi C vitamini deposudur. Yıldız meyvesi şeker hastaları için çok iyidir” Son yıllarda Türk turist sayısı artınca Türkçe öğrendiğini söyleyen Abdullah, “Artık Türkler geliyor. En çok Antalya, İstanbul ve Ankara’dan geliyor. Türklere bahçeyi Türkçe konuşarak tanıtıyorum ve gezdiriyorum. Türkiye’yi seviyorum” şeklinde konuştu.

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Kapılar statü göstergesi





Dünyada “Zanzibar kapısı” olarak ün salmış işlemeli kapıların birçoğu Hint kültürünün parçası. Zanzibar’daki kapılar, insanların zenginliğini ve statüsünü gösteriyor. Üzerine yuvarlak çivilerin işlendiği bu kapılardan bazılarının üzerine Kur’an-ı Kerim’den ayetler bulunuyor. İki kanatlı kapıların sol tarafını erkekler, sağ tarafını kadınlar kullanılıyor. Şehre hayat katan bu kapılar turistler tarafından da büyük ilgi görüyor.