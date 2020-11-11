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Dünya Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife öldü
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Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife öldü

Bahreyn Kraliyet yetkilisi, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife.
Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife.

Bahreyn Kraliyet yetkilisi, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 85’inci doğum gününe iki hafta kala 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyuruldu. Bahreyn medyası haberinde, "Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın emriyle Kraliyet Mahkemesi, ABD'nin Mayo Klinik Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.

50 YIL 296 GÜN BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDA KALDI

Bahreyn'in eski hükümdarı Salman'ın ikinci oğlu Prens Halife’nin 24 Kasım 1935'te doğduğu, 1971'te krallığın ilk başbakanı olduğu ve 50 yıl 296 gün ile başbakanlık görevini dünyanın en uzun süreli yapan kişini haline geldiği ifade edildi.

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