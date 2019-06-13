Dünya Bahreyndeki çalıştaya boykot çağrısı
ORTADOĞU

Bahreyn'de ekonomi çalıştayı

Bahreyn'deki çalıştaya boykot çağrısı

Fas Başbakanı Osmani ülkesinin Bahreyn'de bu ay düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılıp katılmayacağı konusunda kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, ekonomi çalıştayına henüz davet edilmediklerini belirtti. Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Haber Merkezi AA
Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan &quot;Yüzyılın Anlaşması&quot; planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ülkesinin Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılıp katılmayacağı konusunda kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi.

Osmani, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Bahreyn'de gerçekleştirilecek ekonomi çalıştayına Fas'ın katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Cenevre'den dün geldim ve bu konuda bir bilgim yok." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da cumartesi günü Rabat'ta ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında, söz konusu planla ilgili herhangi bir detaya vakıf olmadığını belirterek, ülkesinin bu plana ilişkin ayrıntıları öğrendikten sonra tutumunu açıklayacağını dile getirmişti.

Kuveyt de davet edilmedi

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına henüz davet edilmediklerini belirtti.

Rusya Günü münasebetiyle Rusya'nın Kuveyt Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katılan Carallah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Bahreyn çalıştayına katılıp katılmayacağını konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

"Çalıştaya katılması için Kuveyt'e şu ana kadar davet gönderilmedi" diyen Carallah, davet gönderilmesi halinde ise kararın o zamanki duruma göre verileceğini kaydetti.

Carallah, İsrail'deki seçimler nedeniyle çalıştayın ertelenebileceğini sözlerine ekledi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili salı günü, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti. Irak, Lübnan ve Filistin ise çalıştaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

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"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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