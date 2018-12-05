Dünya Bahreynde yeni hükümet kuruldu
ASYA

Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu

Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu

Bahreyn'de yapılan genel ve yerel seçimlerin ardından Kral Hamed bin İsa Al Halife, 18 bakandan oluşan yeni hükümetin kuruluşunu onayladı.

AA
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, yeni hükümetin kurulmasına onay verdi. Dünyada başbakanlık görevini en uzun yürüten Halife bin Selman Al Halife başkanlığında kurulan yeni hükümette, Gençlik ve Maliye bakanlıklarına yeni isimler getirildi. Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ise Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bahreyn Kralı, geçen pazar, istifasını sunmasından birkaç saat sonra Başbakan Halife bin Selman Al Halife'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin birinci tur oylaması 24 Kasım, ikinci tur oylaması ise 1 Aralık'ta yapılmıştı.

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