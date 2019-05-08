Bahreyn’den Katar’a 2 yıl sonra telefon

Bahreyn Başbakanı Başbakan Halife bin Selman Al Halife ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani önceki akşam süpriz bir gelişmeyle telefonla görüştüler.

Telefon görüşmesinin Ramazan ayının başlaması nedeniyle tebrik çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Bahreynli yetkililer görüşmenin Katar’a abluka politikasında “resmi bir değişim anlamına gelmediğini” belirtseler de, iki yıl aradan sonra gelen telefon, “Katar’a yönelik Körfez politikasında bir yumuşama mı yaşanıyor” sorusuna sebep oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de pazartesi günü yapılan bir açıklamada geçen hafta alıkonulan Katar’a ait bir deniz aracı ve 4 mürettebatının serbest bırakıldığını açıklaması dikkat çekti. Haziran 2017 tarihinde, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır, Katar’ı hedef alan abluka sürecini başlatmıştı.

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