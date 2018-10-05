Dünya Bahreynden Türkiyeye destek mesajı
ASYA

​Bahreyn'den Türkiye'ye destek mesajı

Bahreyn'den Türkiye'ye destek mesajı

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Batman'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan 8 askerimiz için başsağlığı diledi. Yapılan açıklamada, Bahreyn'in terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Bahreyn, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.
Bahreyn, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bahreyn, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bahreyn resmi haber ajansında yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada şehitlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer alırken, Bahreyn'in terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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