​Bahreyn'den Türkiye'ye destek mesajı

Dünya

Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam' klibine tepki yağıyor!

Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılı dolayısıyla bir klip yayınlandı. '2030' ismiyle yayınlanan şarkının klibindeki kadın şarkıcının dans etmesi Prens Selman'ın 'ılımlı İslam' çıkışı sonrası ülkede yaşanan değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.