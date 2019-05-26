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Dünya Bakan Akar Gürcistana ziyaret gerçekleştirdi
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ASYA

Bakan Akar Gürcistan’a ziyaret gerçekleştirdi

Bakan Akar Gürcistan’a ziyaret gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, Tiflis’te Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Haber Merkezi IHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi. Bakan Akar, başkent Tiflis’teki Özgürlük Meydanı’nda Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı. Gürcistan devlet marşının çalınmasıyla başlayan törende, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine yeni katılan personelin yemin töreni sonrasında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili bir konuşma yaptı.

  • Zurabişvili, “Sovyet işgalinde özgürlük mücadelesi veren insanlar olmasaydı Gürcistan 1991’de bağımsızlığı alamazdı” dedi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Bağımsızlığı sürdürme mücadelesi, özgürlüğünü, sorumluluğunu ve devlet düşüncesini gerçekleştirmek için önemli bir araçtır. Sadece özgür, kendine güvenen ve uzlaşan toplum bunu başarabilir. Bağımsızlık düzenli bir savunma başarısıdır” diye konuştu.

Törene ülkenin Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvoli’nin yanı sıra Başbakan Mamuka Bakhtadze, Savunma Bakanı Levan İzoria, Genelkurmayı Başkanı Vladimer Çaçibaia, Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze ile bakanlar ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

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