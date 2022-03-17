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AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes umudumuz arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin'in saat 16:00'da görüştüklerini de ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes umudumuz arttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Ukrayna'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNE RUSYA'NIN İTİRAZI OLMADI'

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.


Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

*Temennimiz Mariupol'da acil ateşkesin sağlanması. Daha sonra tüm Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasıdır.

*İlk günden bu yana savaşın durması için uğraştık.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile saat 16.00'da telefonda görüştü.

*Putin ve Zelenskiy'nin görüşme olasılığı var. En kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zeminini hazırlanması gerekiyor. Buna ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de açıklamıştık.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ

*Tahliyeler için çalışmalar sürüyor. On binlerce sivil hala daha şehirde.

*Mariupol'de 100'den fazla vatandaşımız bulunuyor.

KULEBA: TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLSUN

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, kilit konuların Putin ile konuşulması gerektiğini belirtti.

Kuleba'nın konuşmalarının satır başları şöyle:

*Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz.

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