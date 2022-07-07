Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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TBMM Başkanı Şentop doktor cinayetiyle ilgili konuştu: Mecliste adım atmaya hazırız

TBMM Başkanı Şentop gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şentop, Konya'daki doktor cinayeti ile ilgili "Kamuoyunca ciddi bir hassasiyet oluşmasını bekliyorum. Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerini kullandı. Ayrıca HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı hakkında açıklama yapan Şentop sürecin iç tüzüğe göre devam ettiğini belirtti.