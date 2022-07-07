Dünya Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Endonezya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu,

“G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm Rus mevkidaşım Lavrov'la, Ukrayna’daki savaşı, gıda güvenliğini ve Suriye’deki gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

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