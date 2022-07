Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu,

“G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm Rus mevkidaşım Lavrov'la, Ukrayna’daki savaşı, gıda güvenliğini ve Suriye’deki gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Met w/FM Lavrov of Russia on the margins of #G20FMM. Discussed war in Ukraine, food security & Syria. pic.twitter.com/X0ywkh5F3o — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 7, 2022

