Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından içeride yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi devam ediyor. Kazanın olduğu ocakta yıllarca çalıştığını söyleyen emekli madenci İsmail Yıldız da oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor. 1992 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından kurtulan Yıldız, patlamada en yakın arkadaşını kaybettiğini söyledi. İçeride bulunan madencilerin hayatta kalma imkanının olduğunu ifade eden Yıldız 'İmkansız değil, her şey mucizeye bağlı' ifadelerini kullandı.

