Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı. Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı, Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti" denildi.