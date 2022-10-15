Dünya Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı. Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı, Bakan Kuleba ayrıca, Bartın'da meydana gelen kazaya ilişkin taziye dileklerini iletti" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu:
OYNAT 00:31
İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybı 40'a yükseldi 40 şehidimizi hastanelere ulaştırdık''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde dün saat 18.15'te meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Soylu, can kaybının 40'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, ''Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık'' dedi.

Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı
OYNAT 04:46
Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından içeride yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi devam ediyor. Kazanın olduğu ocakta yıllarca çalıştığını söyleyen emekli madenci İsmail Yıldız da oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor. 1992 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından kurtulan Yıldız, patlamada en yakın arkadaşını kaybettiğini söyledi. İçeride bulunan madencilerin hayatta kalma imkanının olduğunu ifade eden Yıldız 'İmkansız değil, her şey mucizeye bağlı' ifadelerini kullandı.


Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden faciası sebebiyle taziye mesajı
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Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden faciası sebebiyle taziye mesajı

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Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

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