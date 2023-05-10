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Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki dörtlü görüşme sonrası ilk mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.

14:20 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın Dörtlü Toplantısı Moskova’da yapıldı.

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın Dörtlü Toplantısı Moskova’da yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında,
"Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık"
ifadelerini kullandı.
  • Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.





#Mevlüt Çavuşoğlu
#Suriye
#rusya
#iran
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