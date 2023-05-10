Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki dörtlü görüşme sonrası ilk mesaj

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın Dörtlü Toplantısı Moskova’da yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımında,
"Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık"
ifadelerini kullandı.
- Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.
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18 dakika önce