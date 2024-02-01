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Dünya

Bakan Fidan İsveçli ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü: Masada hangi konular var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmeler kapsamında; enerji ve sivil havacılık başta olmak üzere ikili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

15:55 - 1/02/2024 четверг
Güncelleme: 16:38 - 1/02/2024 четверг
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Fidan ve İsveçli mevkidaşı görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldı.


Ayrıca, Fidan ve Türkmenistanlı mevkidaşı görüşmede, başta enerji ile sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra çok taraflı platformlarda işbirliği imkanları üzerinde durdu.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Türkmenistan
2 часа(ов) назад
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