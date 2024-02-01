Bakan Fidan İsveçli ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü: Masada hangi konular var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. Binlerce insanı kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken, şimdi İsrail tarafından Gazze’de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlık ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda. Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak tedbirler almaya davet ediyorum" dedi.