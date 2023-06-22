Bakan Hakan Fidan’dan Londra'da kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan dün, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan ile bir araya geldi. Bakan Fidan dünkü son görüşmelerini ise Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptı.