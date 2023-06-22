|
Dünya

Bakan Hakan Fidan’dan Londra'da kritik temaslar

Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ikili görüşmelerde bulundu.

10:33 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan dün, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan ile bir araya geldi. Bakan Fidan dünkü son görüşmelerini ise Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptı.


Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly
Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

 




#Hakan Fidan
#İngiltere
#Londra
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Sağlam kimdir?