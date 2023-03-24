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Dünya

Bakan Kirişci BM Su Konferansı'nda: Çabalar dört katına çıkmalı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı BM Su Konferansı'nda, Türkiye'nin 2030'a kadar herkesin güvenli ve temiz içme suyuna erişimi için teknik ve kapasite desteği sağlamayı, deneyimleriyle en iyi uygulamalarını paylaşmayı, sınırlarının ötesinde altyapıya yatırım yapmayı ve uluslararası iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğini taahhüt ettiğini bildirdi.

01:40 . 24/03/2023 Cuma
AA
Bakan Kirişci Su Konferansı'na katıldı

Bakan Kirişci Su Konferansı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin 2030'a kadar herkesin güvenli ve temiz içme suyuna erişimi için teknik ve kapasite desteği sağlamayı, deneyimleriyle en iyi uygulamalarını paylaşmayı, sınırlarının ötesinde altyapıya yatırım yapmayı ve uluslararası iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğini taahhüt ettiğini bildirdi.

Bakan Kirişci, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde (ECOSOC) BM Su Konferansı kapsamında düzenlenen "Su Eylem Gündeminin Gerçekleştirilmesine Doğru: Sınırların Ötesine Ulaşmak" etkinliğinde konuşma yaptı.

İklim değişikliği ile birlikte suyun öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Kirişci, "İklim değişikliği, ekonomilerimizi, toplumlarımızı ve çevremizi derinden etkilemekte, yıkıcı etkileriyle artan dünya nüfusuna içme suyu ve gıda sağlama ihtiyacı, hükümetler üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kirişci, 2030'a kadar küresel hedeflere ulaşılabilmesi için ilave finansman kaynaklarının harekete geçirilmesinin ve teknik iş birliği geliştirilmesinin önemine işaret ederek, suyun etkin kullanımıyla ilgili gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknolojik destek sağlamalarının da önemli olduğunu söyledi.


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

"Küresel düzeyde çabaların 4 katına çıkması gerekli"


Mevcut verilere göre, 2030'a kadar su ile ilgili hedefleri içeren 6 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na ulaşılabilmesi için küresel düzeyde çabaların dört katına çıkarılması gerektiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Güvenli içme suyu hizmetlerini kullanan küresel nüfusun oranı, 2015'ten 2020'ye kadar yüzde 70'ten yüzde 74'e yükselmiş olsa da halen 2 milyar insan bu hizmetlere erişimden yoksundur ve bu nüfusun yarısı en az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Bu nedenle, ilerlemeyi hızlandırmak ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 hedeflerine ulaşmak için acil, somut ve iş birliğine dayalı eylemlere ihtiyaç duyulmaktadır."

Kirişci, milli gelire oranla en çok insani yardımda bulunan ülkelerden biri olan Türkiye'nin başta Afrika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli çalışmalar başlattığına değinerek, 2005 yılından bu yana Afrika kıtasında açtıkları 512 kuyu ile 1,85 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağladıklarını bildirdi.

Cibuti'nin başkentini olası taşkınlardan korumak için yapılan bir barajı da içeren büyük ölçekli bir hidrolik projenin de Türkiye tarafından tamamlandığına değinen Kirişci, "Bu vizyon doğrultusunda Türkiye, 2030'a kadar herkesin güvenli ve temiz içme suyuna erişimi için teknik ve kapasite desteği sağlamayı, deneyimleri ile en iyi uygulamalarını paylaşmayı, sınırlarının ötesinde altyapıya yatırım yapmayı ve uluslararası iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğini taahhüt etmektedir." dedi.

Bakan Kirişci'nin açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen panelde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, UNESCO Dünya Su Değerlendirme Programı ve Türkiye Su Enstitüsünden yetkililer su eylemi gündemi kapsamında proje ve faaliyetlerini anlattı.



Bakan Kirişci, Etiyopyalı mevkidaşı ile görüştü


Bakan Kirişci, öte yandan, BM Su Konferansı için New York'ta bulunan Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 18-25 Şubat tarihlerinde Hatay'da görev yapan Etiyopyalı arama kurtarma ekibinin çalışmalarının unutulmayacağını vurgulayan Kirişci, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Üç bakan sel bölgesi Şanlıurfa'da: Yıllık yağış miktarının neredeyse 3'te biri 3 günde toprakla buluştu
Üç bakan sel bölgesi Şanlıurfa'da: Yıllık yağış miktarının neredeyse 3'te biri 3 günde toprakla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Toplam 3 yerde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın 460 kilogramlık yılık yağış miktarının neredeyse 3'te 1'inin 3 gün içinde toprakla buluştuğunu vurgulayan Kirişci, "Bu da 138 kilograma tekabül ediyor. Dün bırakan 129 kilogram idi. Bundan dolayı oluşan etkileri hafifletmek için büyük çaba içindeyiz" diye konuştu.

#Birleşmiş Milletler
#BM Su Konferansı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Vahit Kirişci
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