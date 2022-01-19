Dünya Bakıcılar hayvanlara koronavirüs bulaştırdı
AFRİKA

Bakıcılar hayvanlara koronavirüs bulaştırdı

Güney Afrika’da yapılan bir araştırmaya göre, hayvanat bahçesi bakıcılarının hayvanlara Covid-19 bulaştırdığı ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakıcılar hayvanlara koronavirüs bulaştırdı
Bakıcılar hayvanlara koronavirüs bulaştırdı.

Güney Afrika’daki bir hayvanat bahçesinde Covid-19’a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı. Pretoria Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı. Bilim adamları, yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

  • Covid-19 semptomu gösteren hayvanların, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdiği belirtildi.
  • Covid-19 testi pozitif çıkan hayvanların, hastalığı bakıcılarından almış olabileceğinin vurgulandığı çalışmada, Covid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermeyen bakıcılara da değinildi.
  • Bakıcılara, hayvanlarla ilgilendikleri esnada maske takmaları da tavsiye edildi.

Pretoria Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, ‘Viruses’ (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınladı.

Bakan Pakdemirli: Barınağa alınan köpek iade edilmeyecek
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Barınağa alınan köpek iade edilmeyecek

Üsküdar’da silahlı dehşet: Boxer cinsi köpeği pitbull zannederek silahla vurdu
GÜNDEM
Üsküdar’da silahlı dehşet: Boxer cinsi köpeği pitbull zannederek silahla vurdu

Süre bugün doluyor: Köpeklerini sokağa bırakanların sayısında dikkat çeken artış
GÜNDEM
Süre bugün doluyor: Köpeklerini sokağa bırakanların sayısında dikkat çeken artış
Anne babalar dikkat

Anne babalar dikkat

​Kovid atlatan çocuklarda görülebilir.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Mustafa Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışmaya katılım sürüyor.
Havada büyük bir krizin eşiğinden dönüldü

Bakanlık tarih verip açıkladı.

​Merkez Bankası açıkladı: Üç yıl geçerli olacak

​50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi.

​Başakşehir'de İSKİ deposunda su taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

​Kar nedeniyle TAG Otoyolu ulaşıma kapandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.