Bakir İzetbegoviç yeniden SDA genel başkanı seçildi Bakir İzetbegoviç yeniden başkan seçildi SDA'nın 7. Kongresi, başkent Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda yapıldı. İkinci kez Demokratik Eylem Partisi (SDA) genel başkanlığına seçilen Boşnak lider İzetbegoviç, dört yıl daha bu görevi yürütecek. Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı bir Bosna Hersek fikrini savunan parti, kurulduğu günden bugüne kadar ülkenin en büyük siyasi oluşumlarından biri oldu.

Haber Merkezi 14 Eylül 2019, 17:03 Son Güncelleme: 14 Eylül 2019, 17:06 AA