Dünya Bakir İzetbegoviç yeniden başkan seçildi
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Bakir İzetbegoviç yeniden SDA genel başkanı seçildi

Bakir İzetbegoviç yeniden başkan seçildi

SDA'nın 7. Kongresi, başkent Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda yapıldı. İkinci kez Demokratik Eylem Partisi (SDA) genel başkanlığına seçilen Boşnak lider İzetbegoviç, dört yıl daha bu görevi yürütecek. Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı bir Bosna Hersek fikrini savunan parti, kurulduğu günden bugüne kadar ülkenin en büyük siyasi oluşumlarından biri oldu.

Haber Merkezi AA
26 Mayıs 2015'te yapılan SDA 6. Kongresi'nde parti genel başkanlığına seçilen İzetbegoviç, halen Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyor.
26 Mayıs 2015'te yapılan SDA 6. Kongresi'nde parti genel başkanlığına seçilen İzetbegoviç, halen Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) genel başkanlığına yeniden Bakir İzetbegoviç seçildi.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu SDA'nın 7. Kongresi, başkent Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda yapıldı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra bölge ülkelerden siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler ve parti delegelerinin katıldığı kongrede, 2015'ten beri parti genel başkanlığını yürüten ve tek aday olan Bakir İzetbegoviç, yeniden genel başkan seçildi.

İkinci kez parti genel başkanlığına seçilen Boşnak lider İzetbegoviç, dört yıl daha bu görevi yürütecek.

Bakir İzetbegoviç kimdir?

Aliya İzetbegoviç'in oğlu olan Bakir İzetbegoviç, 28 Haziran 1956'da Saraybosna'da doğdu. Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan İzetbegoviç, 1982-2003'te farklı şirket ve kamu kurumlarında görev yaptı.

1992'den itibaren SDA bünyesinde farklı kademelerde görev alan İzetbegoviç, 2010-2018'de iki dönem Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliğini de yaptı.

26 Mayıs 2015'te yapılan SDA 6. Kongresi'nde parti genel başkanlığına seçilen İzetbegoviç, halen Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Demokratik Eylem Partisi

Eski Yugoslavya'nın dağılmasından hemen önce, 26 Mayıs 1990'da kurulan Demokratik Eylem Partisinin kurucu genel başkanı, aynı zamanda bağımsız Bosna Hersek'in de ilk cumhurbaşkanı seçilen merhum Aliya İzetbegoviç oldu.

  • Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı bir Bosna Hersek fikrini savunan parti, kurulduğu günden bugüne kadar ülkenin en büyük siyasi oluşumlarından biri oldu.

Aliya İzetbegoviç'in hastalığı nedeniyle siyasetten çekilmesinden sonra 2001'de parti genel başkanlığına Sulejman Tihiç seçilirken, Tihiç vefat ettiği 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Tihiç'in vefatının ardından 2015'te yapılan kongrede, Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç genel başkanlığa seçildi.

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