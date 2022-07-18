Bakü'de AB ile doğalgaz zirvesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ile AB arasında enerji güvenliği konusunda anlaşma imzalandı. Anlaşmaya, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şunları söyledi:

"Bu sene AB ve Azerbaycan arasında enerji diyaloğu başlattık. Pek çok alanı kapsıyor bu. Petrol, enerji kıtlığı gibi. Azerbaycan'daki üretim şimdiden AB tarafından takdirle karşılanıyor. Rüzgar ve güneş enerjisinde de şimdiden yatırımlar başladı. Karabağ, bağımsızlığına kavuş alanlarda da güneş ve rüzgar enerjisinin bir potansiyeli var. Yeni doğalgaz alanları var. Bunları da önümüzdeki yıllarda dahil edeceğiz. Doğalgaz üretimimiz artmış olacak. Son derece avantajlı bir durum. Bizim çabalarımızla ortaya çıkmış bir proje ve Avrupa'nın da desteklediği bir proje. Çok başarılı olacağımıza eminim.

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Coğrafi konumunu Azerbaycan'ın düşündük. Modern ulaştırma altyapısından bahsettik. Hazar Denizi'nde aslında çok modern bir altyapımız var, tersanelerimiz var, limanlarımız ve karayollarımız var. Çok da büyük bir talep var. Ortak çabalar söz konusu. İlişkilerimizle bağlantı kurmayla ilgili olarak.

Yoğun gündemimiz var. AB ve Azerbaycan ile yeni anlaşmaları konuşuyoruz. Bu da çok önemli katkı sağlayacak, ikili işbirliğimize."

Von der Leyen ise şu açıklamalarda bulundu:

"Çok teşekkür ederim AB'ye katkınızdan ötürü. Rusya'nın işgalinden öce, AB'nin doğalgaz arzı güvendeydi ancak bu işgalin ardından AB, güvenebileceği ortaklara yöneldi. Azerbaycan'ı da bunların arasında saymaktan çok mutluyuz. Siz çok önemli bir enerji ortağı oldunuz ve çok güvenilirdiniz. Çok kritik bir ortak oldunuz. Bu mutabakat aslında enerji ortaklığımızı daha da güçlendiriyor.

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Doğalgaz arzını ikiye katlayacağız. Bu mutabakatla güney gaz koridorunun genişlemesinin taahhüdünde bulunmuş oluyoruz. Bu halihazırda AB için çok önemli bir koridor. 20 milyar metreküpe çıkacak kapasitesi. Şu anda 12 milyar metreküp.

Bir diğeri yenilenebilir enerji konusu. Azerbaycan'ın inanılmaz bir potansiyeli var. Rüzgar ve yeşil hidrojen konuları da çok önemli konular. Bunları da konuştuk. Bu mutabakatla birlikte artık bu alanda da çok somut bir işbirliğini taahhüt etmiş olduk. Azerbaycan yenilenebilir enerjide de AB için önemli bir ortak olma yolunda."

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