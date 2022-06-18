Dünya Balkan turunun son durağı Bakan Çavuşoğlu Kosovada
AVRUPA

Balkan turunun son durağı: Bakan Çavuşoğlu Kosova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı olan Kosova'ya gitti.

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Haber Merkezi İHA
Balkan turunun son durağı: Bakan Çavuşoğlu Kosovada
Mevlüt Çavuşoğlu Kosova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde Kosova’ya gitti.

"DOST VE KARDEŞ KOSOVA'DAYIZ"

Başkan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gönül coğrafyamız Balkanlar ziyaretimizin son durağı dost ve kardeş Kosova’dayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde Sırbistan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Bosna Hersek’i ziyaret etti.
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