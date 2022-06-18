Balkan turunun son durağı: Bakan Çavuşoğlu Kosova'da

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Fatih'te emniyete ait bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı. Olay yerine çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik önlemi alındı.