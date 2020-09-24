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Dünya Balkanlarda etnik çatışma endişesi
AVRUPA

Balkanlarda etnik çatışma endişesi

Karadağ’da Ağustos’taki seçimlerde aşırı sağcıların iktidara gelmesinin ardından başlayan ırkçı saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor. Pljevlja kentinde Müslümanlara ait ofislerin camları kırılırken, şehirde ve çevredeki kasabaların duvarlarına Srebrenitsa soykırımını öven yazılar yazıldı. Sırbistan İslam Topluluğu Başkanı Mevlud Dudiç, “Bu gerçekten endişe verici. Boşnaklar ve tüm normal insanlar Srebrenitsa soykırımından söz edildiğinde büyük ölçüde etkileniyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sancak’ta yaşayan Müslümanlar gelişmelerden tedirgin.
Sancak’ta yaşayan Müslümanlar gelişmelerden tedirgin.

Karadağ'da ağustos ayında gerçekleşen seçimlerde aşırı sağcıların iktidara gelmesi ve ülkedeki Müslümanları hedef alan eylemlerdeki artış Balkanlarda yeni bir etnik savaş tedirginliğine sebep oldu. EuroNews'un haberine göre Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar, Karadağ'da seçimlerin ardından Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların ardından yeni etnik çatışmaların çıkma riskinden dolayı endişeli. Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesi Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova sınırında bulunuyor. Balkanların diğer bölgelerinde siyasi depremler yaşandığında, burada da hissediliyor.

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YENİ SREBRENİTSA SOYKIRIMI YAŞANMASIN

30 Ağustos'ta Karadağ'da yapılan seçimlerin hemen ardından Müslümanlar etnik ve dini saldırıların hedef tahtasına oturtuldu. Saldırganlar Karadağ'ın Pljevlja kentinde Müslümanlara ait ofislerin camlarını kırdı, şehrin ve çevresindeki kasabaların duvarlarına Srebrenitsa soykırımını öven yazılar yazıldı. Sırbistan Islam Topluluğu Başkanı Mevlud Dudiç, "Bu gerçekten endişe verici. Boşnaklar ve tüm normal insanlar Srebrenitsa soykırımından söz edildiğinde büyük ölçüde etkileniyorlar" ifadelerini kullandı.

Karadağ’ın Pljevlja kentinde Müslümanlara ait ofislerin camları kırıldı, şehrin ve çevresindeki kasabaların duvarlarına Srebrenitsa soykırımını öven yazılar yazıldı

MÜSLÜMANLAR BAŞLICA HEDEFTİ

1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'yı hedef alan savaşların başlıca hedefi Müslümanlar idi. Srebrenitsa'da 8 bin erkek ve erkek çocuğu Sırp milisler tarafından öldürüldü. Müslümanlar Sırbistan ve Karadağ'da da etnik şiddet kurbanıydı. Sancak bölgesinde savaş sırasında sayıları hala kesin olarak saptanamayan Sırp Müslüman öldürüldü ve binlerce kişi de ayrımcılığa uğradı. Faillerin çoğu 25 yıl sonra cezasız kaldı.

HALA SOMUT ADIMLAR ATILMADI

Sancak İnsan Hakları Komitesi'nden Semiha Kacar Euronews'e verdiği demeçte, 'adaletin hiçbir zaman sağlanamamasının Müslüman toplumu ile Sırbistan'daki Müslüman olmayan komşuları arasında önemli bir çatışma kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Semiha Kacar, "Sancak'ta Boşnaklara karşı işlenen suçlarla ilgili somut anlamda hiçbir şey yapılmıyor. Bu, devlete olan güveni zedeliyor”dedi. Novi Pazar sakini ve aktivist Sead Biberovic, ülkede genel olarak eğitim eksikliğinin gerginliği artırdığı görüşünde. Biberovic, "Savaş suçluları yargılanmıyor ve sıradan vatandaşlar bile ne yapıldığının farkında değil." diyor.

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