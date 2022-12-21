Balkanlarda Türkçe coşkusu

Makedonya Türklerinin milli bayram olarak kutladıkları Türkçe Bayramı iki yıllık pandemi arasının ardından bu yıl binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'nin katıldığı kutlamalarda sanatçı Buray konser verdi.

Türkçe Bayramı olarak bilinen “Türkçe Eğitim Günü” kutlamaları Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların onur konuğu ise Kuzey Makedonya’ya iki günlük resmi ziyarette bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tu. Şentop önce resmi temaslarda bulundu, ardından da Türkçe bayramı etkinliklerine katıldı. Şentop, Boris Traykovski Spor Salonu’nundaki kutlama programında Makedonya Türklerince büyük coşkuyla karşılandı. Şentop burada yaptığı konuşmada soydaşlara seslendi.

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Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'nde konuştuğu programda salonu dolduran binlerce kişi, sanatçı Buray konseriyle coştu.

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