Balkanlar'dan iki ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün hem Arnavutluk Başbakanı Edi Rama hem de Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u kabul etti. Erdoğan ilk olarak Edi Rama ile görüştü. Külliye’deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ardından da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’la görüştü. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Pahor baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.