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Balkanlar'dan iki ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Külliye’deki görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Erdoğan daha sonra Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkanlardan iki ziyaret
Edi Rama- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün hem Arnavutluk Başbakanı Edi Rama hem de Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u kabul etti. Erdoğan ilk olarak Edi Rama ile görüştü. Külliye’deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ardından da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’la görüştü. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Pahor baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

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