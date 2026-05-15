Balkona çamaşır asmak yasaklandı: Para cezası verilecek

08:4715/05/2026, Cuma
Yeni düzenleme yalnızca kıyafetleri değil, balkonlarda görüntü kirliliği oluşturabilecek birçok eşyayı da kapsıyor.
İspanya'nın birçok kentinde binaların dış cephe estetiğini korumak amacıyla balkonlara çamaşır asılması yasaklandı. Belirlenen kurallara uymayan vatandaşlara 1500 euro tutarına kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

İspanya'nın Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde, şehir estetiğini korumaya yönelik dikkat çeken bir karar alındı.

Yerel yönetim tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle birlikte balkon kullanımına ilişkin kurallar sıkılaştırıldı.

“Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği” kapsamında yapılan değişiklikle, sokaktan görülecek şekilde balkonlara çamaşır asılması tamamen yasaklandı.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURABİLECEK PEK ÇOK ŞEYİ KAPSIYOR

Yeni düzenleme yalnızca kıyafetleri değil, balkonlarda görüntü kirliliği oluşturabilecek birçok eşyayı da kapsıyor. Buna göre şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların balkon ve cephelerde bulundurulması da yasaklandı.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

The Local Spain’de yer alan habere göre yönetmelikte, ihlalin derecesine göre kademeli bir ceza sistemi uygulanacağı belirtildi:
Hafif ihlaller:
Balkon korkuluklarına kıyafet asılması veya uygunsuz eşya depolanması: 151 ila 750 euro
Ciddi ihlaller:
Ana cephelere kalıcı çamaşır askıları kurulması veya görünür teknik ekipmanlar: 751 ila 1.500 euro

TURİSTİK GÖRÜNÜMÜ KORUMA AMACI

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemenin gerekçesinin vatandaşlardan gelen şikayetler ve şehrin turistik görünümünü koruma isteği olduğunu söyledi.

Yeni kurallara uyum sağlanması için halka yaklaşık bir aylık süre tanındı.

Süre sonunda kurallara uymayanlara kesinlikle ceza uygulanacağı bildirildi.

