Dünya Baltık Denizinde patlama
AVRUPA

Baltık Denizi'nde patlama

Baltık Denizi'ndeki bir feribotta patlama meydana geldi. Almanya'nın Kiel şehrinden Litvanya'nın Klaipeda şehrine yolcu taşıyan feribotta çıkan yangının patlama sonu meydana geldiği belirtildi.

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Baltık Denizi'nde 294 kişi taşıyan bir yolcu feribotunun patlama sonucu alev aldığı bildirildi.

Kaliningrad şehrinin 135 kilometre açığında, uluslararası sularda seyir halinde olan Danimarka merkezli DFDS SEAWAYS şirketine ait "The Regina Seaways" adlı yolcu feribotunda yangın çıktı.

  • Almanya'nın Kiel şehrinden Litvanya'nın Klaipeda şehrine yolcu taşıyan feribotta çıkan yangının patlama sonu meydana geldiği belirtildi.

Kurtarma helikopteri bölgeye sevk edildi

Rus ve Litvanyalı kurtarma ekipleri feribota ulaşmak üzere yola çıkarken, bir kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yolcular arasında yaralanan bulunmadığı, gemidekilerin tahliyesi için hazırlık yapıldığı ifade edildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

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