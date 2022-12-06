Dünya Bana suikast yapılabilir Musk Twitterın Biden sansürünü deşifre etmişti
AMERİKA

Bana suikast yapılabilir: Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti

Twitter’ın ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili sansürünü deşifre eden Elon Musk’ın bu nedenle suikasta uğrayacağı iddiası gündemde. Musk bu konudaki soruya şu şekilde cevap verdi: Asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım. Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli. Umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bana suikast yapılabilir: Musk Twitterın Biden sansürünü deşifre etmişti
Elon Musk

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan SpaceX üst yöneticisi ABD’li milyarder Elon Musk, Twitter nedeniyle suikasta uğrayabileceğini öne sördü. Twitter’ın canlı yayın uygulaması Spaces’ta iki saatlik bir soru-cevap etkinliğine katılan Musk, kendisine sorulan soruları yanıtladı. 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgelerin Musk tarafından ifşa edilmesi sonrası, Musk’a suikast düzenlenebileceği iddia edilmişti. ABD’li milyarder, Twitter’da, yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini anımsatarak, ‘asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım, izin verin bu şekilde ifade edeyim’ dedi. Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk, “Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler” dedi.

Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti: Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı
DÜNYA
Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti: Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı
FETÖ İŞKURu böyle hortumlamış

FETÖ İŞKUR'u böyle hortumlamış

​DHKP-C terör örgütüne de uzanan 80 milyonluk yolsuzluk.
Silah satışı 7 yıldır artıyor

Silah satışı 7 yıldır artıyor

​2018'den bu yana listenin başındaki beş firma ABD merkezli.
İntihal eylemi

İntihal eylemi

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.
85 milyonun bütçesi

85 milyonun bütçesi

​TBMM'de sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.
Meclis'te Kılıçdaroğlu provokasyonu

Meclis'te Kılıçdaroğlu provokasyonu

​Halkın iradesini yok saydı.
Otobüs ikiye bölündü

Otobüs ikiye bölündü

​Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası.
Tercihim sınıf arkadaşım

Tercihim sınıf arkadaşım

​Devlet Bahçeli 6'lı masanın adayını seçti.
MİT Suriye'de vurdu

MİT Suriye'de vurdu

​PKK'nın Ayn İsa sorumlusu etkisiz.
Enflasyonda düşüş başladı

Enflasyonda düşüş başladı

​ÜFE'de 21,6 puanlık gerileme.
Pençe Kilit'te binbaşı şehit

Pençe Kilit'te binbaşı şehit

​Mehmet Duman 1 yaşında bir çocuk babasıydı.
Rusya vanayı kapatır endişesi

Rusya vanayı kapatır endişesi

​AB'nin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması başladı.
Bana suikast yapılabilir

Bana suikast yapılabilir

​Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti.
Anadolu'da festival heyecanı kalıcı

Anadolu'da festival heyecanı kalıcı

​4. Bingöl Kısa Film Festivali'nden izlenimler.
Brezilya gövde gösterisi yaptı

Brezilya gövde gösterisi yaptı

​Sambacılar, Güney Kore'ye şans tanımadı ve farklı kazandı.
10. dakikada herkes tribünlere baktı

10. dakikada herkes tribünlere baktı

​Brezilyalı taraftarlar, Güney Kore maçında efsanelerini unutmadı.

Livakovic kurtardı <br>Hırvatlar turladı

Livakovic kurtardı
Hırvatlar turladı

Japonya elendi, Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.