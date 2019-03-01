Dünya Bangladeş Arakanlı mülteci kabul edemeyiz
ASYA

Bangladeş: Arakanlı mülteci kabul edemeyiz

Bangladeş: Arakanlı mülteci kabul edemeyiz

Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahidul Haque, "Bangladeş'in Myanmar'dan daha fazla insanı kabul edebilecek pozisyonda olmadığını üzülerek bildirmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahidul Haque, ülkesinin artık daha fazla Arakanlı mülteciyi kabul edebilecek durumda olmadığını söyledi.

  • Haque, BM Güvenlik Konseyi'nin Myanmar oturumunda yaptığı konuşmada, Bangladeş'in ev sahipliği yaptığı yüz binlerce Arakanlı mültecinin güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerine yönelik hiçbir somut adım atılamadığına dikkati çekti.

Myanmar güçlerince, 40 binden fazla Arakanlı Müslümanın silahla yaralandığı, yaklaşık 115 bininin darp edildiği, yaklaşık 35 bin Arakanlı Müslümanın ise ateşe atıldığı kaydedilmişti.

Arakan'da yaşanan krizin, zorla yerlerinden edilerek Bangladeş'e sığınan ve 18 aydır kamplarda yaşayan Rohingya Müslümanlarını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda Bangladeş'in ekonomisini, sosyal yapısını ve güvenliğini de olumsuz etkilediğini belirten Haque insan tacirleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile de karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Myanmar'ı, Arakanlı mültecilerin geri dönüşüne ilişkin ''boş vaatlerde'' bulunmakla suçlayan Haque, uygun koşullar sağlanmadığı için tek bir Arakanlının dahi Myanmar'a dönmediğini kaydetti.

Haque, ''Bangladeş'in Myanmar'dan daha fazla insanı kabul edebilecek pozisyonda olmadığını üzülerek bildirmek zorundayım.'' dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Arakanlı Müslümanlar Türkleri görünce...
OYNAT 01:00
Arakanlı Müslümanlar Türkleri görünce...
Myanmar zulmünden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kamplardaki yaşam mücadelesi sürüyor. Bangladeş'teki bir mülteci kampında Türklerle karşılaşan Arakanlı Müslümanların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi böyle kaydedildi.

Birleşmiş Milletlere göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

REKLAM

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

"Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar kan bankalarına ulaşamıyor"
DÜNYA
"Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar kan bankalarına ulaşamıyor"

Failler hala koltuğunda
DÜNYA
Failler hala koltuğunda

BM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararı
DÜNYA
BM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararı
Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

​Erdoğan, AK Parti mitinginde önemli açıklamalar yaptı.
Ankarada DEAŞ operasyonu

Ankarada DEAŞ operasyonu

Başkent'te ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı.
Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.
Hasta yok sanmış

Hasta yok sanmış

​Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi ortaya çıktı.
Canikliyeyeni görev

Canikliyeyeni görev

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Bedellidetarihler değişti

Bedellidetarihler değişti

Değişiklik yapılan celp dönemleri duyuruldu.

Konyayıgeleceğe taşıyacak

Konyayıgeleceğe taşıyacak

​Başkan Adayı Altay'ın projeleri tam not alıyor.

​Güney Amerika ülkesi Peru sarsıldı.
Tespihe inanılmaz teklifler geliyor

Tespihe inanılmaz teklifler geliyor

Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar.
İstanbul içinmüjdeyi veriyorum

İstanbul içinmüjdeyi veriyorum

​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.
2 bin kişinin arasından seçildi

2 bin kişinin arasından seçildi

​19 yaşındaki Siirtli Merve'nin hayatı değişti.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
Şerhler kaldırıldı

Şerhler kaldırıldı

Bakanlık 57 bin pasaportta idari tahdidi kaldırdı.
Son 10 gün

Son 10 gün

​Gebze-Halkalı-Marmaray hattında sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.