Bangladeş: Arakanlı mülteci kabul edemeyiz

Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahidul Haque, ülkesinin artık daha fazla Arakanlı mülteciyi kabul edebilecek durumda olmadığını söyledi.

Haque, BM Güvenlik Konseyi'nin Myanmar oturumunda yaptığı konuşmada, Bangladeş'in ev sahipliği yaptığı yüz binlerce Arakanlı mültecinin güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerine yönelik hiçbir somut adım atılamadığına dikkati çekti.

Myanmar güçlerince, 40 binden fazla Arakanlı Müslümanın silahla yaralandığı, yaklaşık 115 bininin darp edildiği, yaklaşık 35 bin Arakanlı Müslümanın ise ateşe atıldığı kaydedilmişti.



Arakan'da yaşanan krizin, zorla yerlerinden edilerek Bangladeş'e sığınan ve 18 aydır kamplarda yaşayan Rohingya Müslümanlarını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda Bangladeş'in ekonomisini, sosyal yapısını ve güvenliğini de olumsuz etkilediğini belirten Haque insan tacirleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile de karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Myanmar'ı, Arakanlı mültecilerin geri dönüşüne ilişkin ''boş vaatlerde'' bulunmakla suçlayan Haque, uygun koşullar sağlanmadığı için tek bir Arakanlının dahi Myanmar'a dönmediğini kaydetti.

Haque, ''Bangladeş'in Myanmar'dan daha fazla insanı kabul edebilecek pozisyonda olmadığını üzülerek bildirmek zorundayım.'' dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

OYNAT 01:00 Arakanlı Müslümanlar Türkleri görünce... Myanmar zulmünden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kamplardaki yaşam mücadelesi sürüyor. Bangladeş'teki bir mülteci kampında Türklerle karşılaşan Arakanlı Müslümanların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi böyle kaydedildi.



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Birleşmiş Milletlere göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

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BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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