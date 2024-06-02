Bangladeşli fotoğrafçıdan Filistin'e destek: Londra'da aldığı fahri doktorasını geri verdi

Fransız-Amerikalı uluslararası hukuk profesörü ve aktivist 72 yaşındaki Frank Romano, “Filistinliler Gazze’de çok kötü bir hapishanede yaşıyor. Filistinliler o açık hava hapishanesinde kaldıkça ben de hapishanedeymişim gibi hissediyorum ve ben de özgür değilim. O yüzden Filistin özgür olana dek haklarını savunacağım ve çalışacağım” diyor ve Filistin halkının direnmeye, dua etmeye devam etmesini söylüyor.