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Dünya

Bangladeşli fotoğrafçıdan Filistin'e destek: Londra'da aldığı fahri doktorasını geri verdi

Bangladeşli fotoğrafçı ve insan hakları aktivisti Shahidul Alam, dünya genelindeki Filistin'e desteğin bir parçası olmak amacıyla Londra Sanat Üniversitesinden (UAL) aldığı fahri doktorasını iade etti.

21:27 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 21:50 - 2/06/2024 Pazar
AA
Shahidul Alam
Shahidul Alam

Daha önce de Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunan Alam, yayımladığı basın bülteninde, Filistin ile dayanışmanın bir simgesi olarak 2022'de İngiltere'nin başkenti Londra'da UAL'den aldığı fahri doktorasını geri verdiğini açıkladı.

Alam, dünya genelindeki kampüslerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan UAL öğrencilerinin görmezden gelindiğine işaret ederek, UAL'nin İsrail'le bağlantısı olan kurumlarla işbirliği yaptığını savundu.

Basın bülteninde, "Alam, bu şartlar altında üniversite ile ilişkisini sürdüremezdi. Bu bağlamda, fahri doktorasını iade ettiğine dair üniversite yönetimi de bilgilendirildi." sözlerine yer verildi.

Bu arada, Kasım 2023'te Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Bangladeşli Alam'ın Almanya'daki sergileri iptal edilmişti.


#Shahidul Alam
#Bangladeş
#fotoğrafçı
#İsrail
#Londra
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