Dünya Bangladeşte batan teknede 51 kişi öldü
ASYA

Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü

Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 51 kişinin öldüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
​Bangladeşte batan teknede 51 kişi öldü
Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü.

Kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının 51'e çıktığını doğruladı ve 25 kişinin hala kayıp olduğu belirtti.

Nöbetçi acil durum yetkilileri yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmasının sabah yeniden başlayacağını söyledi.

Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti.

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